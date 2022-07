New York chystá hlídat cyklopruhy kamerami. Řidičům přijde pokuta poštou

Na prvním místě seznamu věcí, s nimiž se cyklisté na pozemních komunikacích NYC potýkají, jsou především motorová vozidla, která jim vjíždějí do cesty. Musí je často složitě objíždět a ve vozovce pak soupeřit s několikatunovými auty přijíždějícími ze všech stran. Je to nejen frustrující, ale také nebezpečné. Informaci přinesl portál Bloomberg.

Řidiči aut, kteří narušují prostor vyhrazený cyklistům, porušují zákon. A to i když mají jejich auta zapnutý výstražný blinkr a pozastavili, aby šoféři vyhodili balíček nebo si koupili svou ranní kávu. Strážníci ve městě je ovšem zřídkakdy pokutují, protože takové porušení předpisu bývá věc několika málo okamžiků. Také jejich priority bývají jinde než u vymáhání pokut z narušení cyklopruhů.

Bezpečnost cyklistů se zvýší

S řešením přišlo nyní ministerstvo dopravy státu New York. Po stranách pruhu pro cyklisty by se mohly umístit kamery, které by zaznamenávaly motorová vozidla narušující trasy cyklisů. Řidičům by následně do schránky přišla výzva k uhrazení pokuty. Pár takových poplatků by je přimělo důsledněji dodržovat pravidla silničního provozu, myslí si policie. Bezpečnost pro cyklisty by se tak podle ní rapidně zvýšila.

Pokud zákonodárci návrh zákona schválí, ministerstvo nainstaluje nejprve padesát kamer, které úřadům poskytnou důkazy pro zaslání pokutyve výši padesát dolarů. Sankce je to podle policie více než rozumná. „Nechceme nikoho finančně zruinovat za přestupek,“ říká pro Bloomberg člen státního shromáždění státu New Yorku Zohran Kwame Mamdani.

Cyklisté pravděpodobně ocení jakékoli opatření, protože pro ně jsou motorová vozidla strašákem. V Severní Virginii programátoři rovněž vyvinuli kamerovou aplikaci, která identifikuje auta blokující cyklopruhy. Za jediný týden kamery zachytily devět a půl tisíce aut takových hříšníků.

Jak přilákat lidi do sedla

Jeden způsob, jak cyklistům zajistit bezpečnost, je postavit reálné fyzické bariéry, které by jasně vyhradily jejich prostor. Výzkumy ukazují, že takové zabezpečení pruhů by pomohlo zvýšit pocit bezpečí na silnicích a přilákat do sedel bicyklů více lidí. Ti by se pak nebáli kolize a mohli více používat způsob dopravy, který je jednak šetrnější k životnímu prostředí a také na komunikaci nezabírá tolik místa.

Nehody na newyorských ulicích volají po urgentní potřebě změny. Počet smrtelných srážek aut s kolem vzrostl od roku 2010 v USA o 44 procent. Minulý rok byl nárůst dokonce ještě o něco rychlejší.

Ideální infrastruktura je však stále v nedohlednu. Ale kamery na ulicích se mohou stát novým pomocníkem cyklistů, jako už pomáhají řidičům newyorských autobusů. Záběry z jejich kokpitů zase na podobném principu natáčejí řidiče vjíždějící do jim vyhrazených pruhů. Kamerový dohled je totiž lepší než žádný dohled, uzavírá Bloomberg.