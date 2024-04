Lime plánuje velké investice. Rozšíří globální nabídku sdílených elektrokol

Lime se v roce 2024 plánuje vrátit také do Řecka a Mexika, tedy na trhy, které se firma během koronavirové pandemie rozhodla opustit. Vedení společnosti zároveň uvažuje o dalších možných obchodních příležitostech, které dnešní doba nabízí. Jde hlavně o nové typy vozidel nebo možné reklamní smlouvy, píše agentura Bloomberg.

Rok 2023 dopadl pro Lime poměrně úspěšně. Podařilo se mu zvednout míru využívání elektrických kol a koloběžek meziročně o 32 procent. Tržby se v porovnání s rokem 2022 vyšplhaly na 616 milionů amerických dolarů (asi 14 miliard korun) a zisk před započtením daní, odpisů a úroků stoupl o více než 500 procent a překročil hranici 90 milionů amerických dolarů (zhruba 2 miliardy korun).

Lime, za kterou mimo jiné stojí i společnost Uber Technologies, se pokouší o expanzi v době, kdy její konkurenti na americkém trhu doslova bojují o přežití. Doplácejí totiž na éru vyšších úrokových sazeb, která negativně dopadá i do oblasti financování rizikového kapitálu. Řada konkurenčních podniků se dokonce snaží svých aktivit zbavit.

Trh není v ideální kondici

Koncem loňského roku zkrachovala společnost Bird, která vyráběla skútry. Firma Lyft, která v roce 2018 odkoupila projekt Citi Bike, hledá nyní strategického partnera. Celé odvětví navíc bojuje s přibývající regulací a měnící se trendy na trhu práce. Proti éře před pandemií se totiž v daleko větší míře stále rozmáhá třeba i home office.

„Náš software jsme již dávno vytvořili. Nezvyšujeme fixní náklady, a tak naše ziskovost roste mnohem rychleji. Myslím, že to budeme pozorovat ještě po dobu dalších několika let,“ uvedl pro agenturu Bloomberg Wayne Ting, generální ředitel společnosti Lime. Dodal, že jeho firma nyní může rozšiřovat své podnikání, aniž by musela významněji investovat do výzkumu a vývoje.

Vedení společnosti Uber se rozhodlo podat záchranné laso firmě Lime už v roce 2020, kdy se celý sektor potýkal s důsledky koronavirové pandemie. V té době měl startup Lime hodnotu asi 510 milionů amerických dolarů (zhruba 11 miliard korun), což bylo zhruba čtyřnásobně méně než v roce 2019. Uber ale startup Lime z finančních problémů částečně vysvobodil a v rámci nové investice pod Lime dokonce poměrně nečekaně převedl i svůj startup Jump, který se orientoval rovněž na sdílení kol.

Lime se zaměřuje na mimoamerické trhy

V současné době je podnikání společnosti Lime postavené na ekonomikách mimo Spojené státy americké. Vedení podniku se zaměřuje hlavně na země, které jsou stále více přátelské k jízdním kolům. Typicky jsou to země ze západní Evropy, mezi jejichž městy dominuje Milán, Paříž nebo Londýn.

Společnost Lime zároveň uvažuje o svém vstupu na burzu. Poprvé tento záměr vyšel na veřejnost již v roce 2021, kdy americké akciové trhy bojovaly s obrovskými cenovými propady. „Děláme vše, co můžeme, abychom byli pro vstup na burzu připraveni. Mimo jiné čekáme, až nastane to správné makroekonomické prostředí, ale to je mimo naši kontrolu,“ uzavřel pro Bloomberg generální ředitel společnosti Wayne Ting.