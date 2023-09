V Paříži začíná platit zákaz sdílených elektrických koloběžek

Paříž se tak stala první evropskou metropolí, která sdílené elektronické koloběžky zcela zakázala. Ve městě se proti vozítkům zvedla kritika zejména kvůli množícím se nehodám, z nichž některé byly i smrtelné.

Elektrické koloběžky, které mají lidé ve svém osobním držení, se dál používat mohou. Těch se zákon netýká. A právě této kličky by nejspíš ráda využila trojice společností, které v Paříži elektrické sdílené koloběžky provozovaly.

Elektrokoloběžky byly v Paříži od roku 2018. O konci služby letos v dubnu rozhodli obyvatelé města v referendu. Proti sdíleným vozítkům se dost jednoznačně vymezilo 90 procent hlasujících. Váhu referenda nicméně silně snížilo to, že vyjádřit svůj hlas přišlo jen osm procent oprávněných voličů.

Místo koloběžek kola

V Paříži službu sdílení nabízely tři společnosti: Dott, Lime a Tier Mobility. Od srpna z ulic postupně musely stáhnout na 15 tisíc koloběžek. Ne všechny však opouštějí Francii.

Zelené koloběžky společnosti Lime zamířily z Paříže do Lille, Londýna, Kodaně a několika německých měst.

Třetina z přibližně pěti tisíc koloběžek společnosti Tier ještě zůstane v regionu Ile-de-France, a v obcích okolo Paříže. Zbytek pak odcestoval převážně do Německa.

Část míst, která po nich zbyla, obsadí sdílená kola patřící těmto třem provozovatelům. Ti spoléhají na to, že zákazníci přejdou na sdílená kola, která již nabízejí všichni. Společnostem by to mělo alespoň prozatím umožnit vyhnout se propouštění.

Zákaz sdílení podporuje půjčovny

Ne každý je však připraven přesednout na bicykl.

„Pro turisty to není to pravé,“ stěžovala si americká influencerka Amanda Rollinová, fanynka koloběžek. „Kolo je příliš těžké a není v ulicích tak svižné.“

Místo sdílených koloběžek teď trojice provozovatelů nabízí na původních místech sdílená kola.

Někteří pravidelní uživatelé koloběžek se proto možná raději rozhodnou pro koupi, anebo využijí alternativní nabídku denního, půldenního nebo týdenního pronájmu. Tuto možnost koloběžkářům přednesl ve středu distributor motorek, skútrů a elektrických koloběžek, společnost Volt.

„Konec volného sdílení jen značně urychlí poptávku po půjčovnách,“ zhodnotil zakladatel společnosti Volt, Grégory Coillot. Doufá, že se mu brzy podaří vytvořit síť jednoho až dvou tisíc koloběžek, a osadit je na všech klíčových místech, kde byla velmi vysoká poptávka.