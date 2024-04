O provoz linek v okolí Prahy mají zájem i dopravci z Rakouska a Slovenska

„Pokud by se těchto pět zájeců přihlásilo do soutěže, tak si myslím, že by to bylo fajn,“ uvedl pražský náměstek pro dopravu Zděnek Hřib. Kromě pětice zmiňovaných byly k předběžným konzultacím vyzváni další dopravci, jako například společnost Leo Express, nebo Die Länderbahn. Neúčast v konzultacích nicméně neznamená, že by se do tendru, který má začít letos v říjnu, nemohli následně přihlásit. Kromě dopravců oslovila Praha a Středočeský kraj i výrobce vlaků.

Soutěž na nového železničního dopravce je rozdělená do tří výběrových řízení. Pokud by všechny výkony byly soutěžené v jednom balíku, byla by celková částka tak velká, že by mohla některé potenciální uchazeče odrazovat, uvedli zástupci IDSK, která koordinuje veřejnou dopravu Středočeského kraje.

V první řadě jde o zakázku na dvoupatrové elektrické soupravy na tratích z Prahy do Berouna, Kolína, Milovic a Mladé Boleslavi, které mají od konce roku 2029 nahradit nynější vozidla City Elefant. S novějšími soupravami City Elefant se nicméně počítá na linkách na Benešov, Kolín nebo Lysou do roku 2044 v souvislosti s tím, jak se bude přepínat stávající stejnosměrné napájení na střídavé.

Další částí zakázky jsou pak jednopatrové elektrické vlaky pro linky do Kralup a do Benešova.

Nákup 54 elektrických jednotek má vyjít podle odhadů objednatele na 21,6 miliard korun. Dalších až 24 miliard může Středočeský kraj a Praha využít na nákup dalších vozidel z opce. „Je to celkem 45 miliard investičně, když si ale započítáte cenu peněz, odpisy, náklady, tak to posouvá hodnotu kontraktu někam k 60 miliardám korun,“ uvedl středočeský radní pro dopravu Petr Borecký.

Jízdné výhledově zdraží

O tyto náklady by se Praha a kraj měly dělit přibližně rovným dílem. Protože ale nepočítá s využitím dotací, dojde k výraznému zatížení rozpočtů, které mají kraj i město vyčleněné na veřejnou dopravu. Ve Středočeském kraji dojde k navýšení nákladů na dopravu zpočátku o 1,4 miliardy korun, později až o tři miliardy ročně. V současnosti přitom kraj na železniční dopravu doplácí 2,8 miliardy korun.

Nové vlaky se budou na kolejích v Praze a ve Středočeském kraji objevovat postupně mezi roky 2029 až 2035. „Jízdné se bude muset v čase zvyšovat. Není reálné předpokládat, že Praha a Středočeský kraj pořídí nové vlaky a nijak se to neprojeví na nákladech. Musíme si uvědomit, že modernizace vždy něco stojí,“ uvedl Borecký.

Zatím je ale příliš brzy předpovídat, jakým způsobem se bude cena jízdenek zvyšovat. Celá řada proměnných je totiž neznámá. Nelze například několik let dopředu odhadovat, jaká bude cena energií a podobně, doplnil Borecký.