Středočeský kraj chystá obří tendr za 60 miliard, bude hledat železniční dopravce

Cílem je zajistit provozovatele elektrické vlakové dopravy od roku 2029, kdy vyprší stávající smlouva s Českými drahami. Podle zástupců kraje i pražského magistrátu je vypsání výběrového řízení prioritou. Nový dopravce totiž bude formovat železniční dopravu ve Středočeském kraji a Praze na dalších 30 let.

Současné vlaky, které na středočeské železnici jezdí, jsou na konci své životnosti a je nutné je vyměnit za nové, výkonnější a rychlejší stroje, které poskytnou cestujícím i větší komfort. Podle krajského radního pro oblast veřejné dopravy bude tendr vypsán letos v létě.

„Nabídkové řízení na jednotky o kapacitě 400 míst plánujeme vypsat návazně na finalizaci zadávací dokumentace a schválení v orgánech obou samospráv, tedy ve Středočeském kraji i Praze. Předpokládáme, že to bude v průběhu léta letošního roku. Příprava dalších nabídkových řízení bude poté pokračovat,“ uvedl pro iDNES.cz radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký (STAN).

Kraj pak počítá s vyhlášením výsledků soutěže v průběhu roku 2025 a vítězný dopravce by měl začít obsluhovat vybrané tratě od změny jízdního řádu v prosinci roku 2029.

Připravovaná nabídková řízení jsou bezpodmínečně nutná i podle Zdeňka Hřiba, pražského náměstka pro dopravu. „Praze i Středočeskému kraji končí v prosinci 2029 smlouva se stávajícím dopravcem a je nezbytné zajistit další provoz. Na konci roku 2029 se předpokládá vyřazení části (16 kusů) nejstarších jednotek řady 471, které bude zapotřebí nahradit novými jednotkami,“ uvedl Hřib pro iDNES.cz.

Město a kraj pospolu

Hlavním zadavatelem zakázky bude Středočeský kraj, hlavní město Praha je spolupracujícím zadavatelem. Integrovaná doprava Středočeského kraje (ve spolupráci s Ropid) byla pověřena přípravou podkladů k zahájení výběrového řízení a zahájila předběžné tržní konzultace s výrobci vozidel a potenciálními dopravci. „Na základě výsledků těchto konzultací bude upravena zadávací dokumentace a následně bude přistoupeno k vyhlášení výběrového řízení na dopravce, přičemž v současnosti je termín vypsání v létě 2024,“ potvrdil Hřib s tím, že projekt má vysokou prioritu.

Nový dopravce pořídí velkokapacitní dvoupodlažní elektrické jednotky typu EMU 400. Nasazeny by měly být nejen na trati do Kladna a na ruzyňské letiště, ale také na lince S7 Beroun – Praha – Český Brod, kde umožní změnu napájecí soustavy v úseku Beroun – Praha-Radotín na střídavou. Dále na linkách S1 Praha – Poříčany – Kolín a R41 Praha – Kolín – Kutná Hora a výhledově po modernizaci trati i na spěšných vlacích z Prahy přes Milovice do Mladé Boleslavi. Na dalších linkách budou provozovány jednopodlažní jednotky typu EMU 240, na které bude nabídkové řízení připravováno následně. Na tratích bude dále jezdit 54 stávajících jednotek řady 471, které České dráhy přihlásily do povinného odkupu, a proto bude v následujících letech soutěžen jejich provozovatel pro období let 2029 – 2044.

Podle poslance Tomáše Helebranta (ANO) je spojení do Prahy klíčové, ale je také nutné myslet na spojení i mezi dalšími městy. „Za mě a za ANO mohu slíbit, že budeme podporovat nejen lepší spojení s Prahou, ale i posílení regionální dopravy,“ uvedl pro iDNES.cz Helebrant s tím, že termín tendru je reálný.

Doplnil, že kraj má také dbát na systematický rozvoj celého regionu. „Podstatná je pak motivace lidí a jejich osobní zkušenost s touto formou dopravy. V praxi to znamená, že zaprvé musí být tato forma dopravy buď rychlejší nebo stejně rychlá jako individuální, musí mít správnou frekvenci, být pohodlná, bezpečná a také cenově dostupná,“ dodal Helebrant.