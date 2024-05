Trable balkonových solárů. V Česku jsou vždy načerno, energie se navíc zaúčtuje

V posledních měsících se začaly i v Čechách objevovat na některých balkonech bytových domů fotovoltaické panely. Zatímco jejich nákup není nic složitého, odborníci upozorňují, že jejich instalace a vlastní provoz vyžadují jistý postup.

„Rozmohl se nám tady takový nešvar. Stále častěji vidíme, jak si lidé pořizují na balkon nějaký solární panel. Nabízí je i hobby markety. Je to zajímavé řešení, problém je však v tom, že každé zařízení připojené do sítě podléhá pravidlům. Tak to vyžaduje i zákon,“ upozorňuje Jaroslav Šuvarský, zakladatel a jednatel firmy S-Power Energies, která instaluje fotovoltaické elektrárny od roku 2008, a to nejen v Česku, ale i v Anglii, ve Španělsku a na Slovensku.