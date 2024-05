Kabely jsme schovali do bambusu. Berlín vládne trendu balkonových solárů

Třiapadesátiletý Němec Stefan Martin je majitel jednoho z bytů v činžovním domě v Berlíně. Rozhodl se začít využívat tento systém nikoli kvůli cenám energií, ale spíše kvůli závažnosti klimatických změn a také z vlastní zvědavosti. V několikapatrovém bytovém domě spolu s ním žije téměř sto lidí. Podle něj by bylo nekonečně složité všechny přesvědčit, aby si nainstalovali solární systém na střechu. Informaci přinesla agentura Bloomberg.

Střešní instalace solárů v Německu, které potřebuje téměř ztrojnásobit solární výkon, aby dosáhlo svých klimatických cílů pro rok 2030, se navíc stále vlečou. Aby se tento proces urychlil, schválil parlament minulý týden balíček, který se zaměřuje právě na „balkonovou“ solární energii. Jeho moduly nyní mohou dosahovat výkonu až 800 wattů a mohou být snadněji registrovány.

Poté, co se Martin inspiroval sousedovou instalací soláru na balkoně, i on instaloval tři moduly o celkovém výkonu 500 wattů. „Musel jsem se domluvit s manželkou, protože tím přišla o několik květináčů,“ říká Němec. „Kabely jsme schovali do bambusu a teď to vypadá docela slušně,“ dodává.

Svůj solární modul objednal v dubnu 2023 za 820 eur (19 800 Kč), přesto spočítal, že elektrárna pokrývá asi 10 procent jeho spotřeby energie, do které patří lednička, pohotovostní zdroj a dva počítače, které s manželkou používají k práci na dálku. „Za první rok jsme na účtu za elektřinu ušetřili asi 115 eur (2 780 Kč),“ říká Martin. Podle něj to znamená, že panely se amortizují za sedm až osm let.

Evropský lídr

Levné čínské solární panely zaplavily evropský trh poté, co USA zastavily jejich dovoz. To je dobrá zpráva pro největší evropskou ekonomiku snažící se nahradit dodávky zemního plynu přerušených po ruské invazi na Ukrajinu. Německo loni do sítě přidalo 14 gigawattů solární energie, to je více než kterákoli jiná země v Evropě. V zemi klesla cena jednotlivých solárních modulů v průměru na 300 eur (7 252 Kč), cenově dostupné „balkonové“ panely jsou nyní trendem, který následují tisíce Němců. Podle údajů národního energetického regulačního úřadu si jich od roku 2023 obyvatelé zaregistrovali více než 360 000, přičemž tahounem tohoto trendu je právě Berlín.

Instalace „balkonových“ solárů zatím představuje zanedbatelné procento přidané kapacity, ale panely jsou signálem důležitého posunu. Solární energie, která byla kdysi doménou každého, kdo měl střechu nebo rozlehlé pole, je nyní dostupná mnohem většímu počtu městských spotřebitelů, píše Bloomberg.

Podle Christopha Kosta, vedoucího oddělení energetických systémů Fraunhoferova institutu pro solární energetické systémy se obnovitelná energie poprvé dotýká i obyvatel měst, nejen venkova. „Tento trend je obzvláště silný v Německu, protože země má stále vysoké ceny elektřiny,“ dodává odborník.

Město Berlín zavedlo na podporu solárních panelů štědrou dotaci. Ta nyní nabízí až 500 eur (12 000 Kč) na jeden panel typu plug-and-go. Podle agentury, která na tuto dotaci dohlíží, o ni požádalo téměř 10 000 lidí, dvě třetiny z nich jich úřady schválily. „Program se těší čilému zájmu všech cílových skupin,“ uvedl mluvčí města. Přesto bude chvíli trvat, než poptávka dožene přebytek nabídky. USA v roce 2022 zakázaly dovoz čínských solárních panelů s odůvodněním, že některé z nich mohly být vyrobeny nucenou prací Ujgurů. I když se nyní na internetu šíří zprávy o boomu „balkonové“ energetiky, Evropa má stále více panelů, než může využít.

Temná strana soláru

Diskonty a obchody pro kutily mají v současnosti solárních panelů nadbytek. Tento týden oznámil německý výrobce fotovoltaiky Solarwatt GmbH, že na konci srpna až do odvolání pozastaví provoz ve svém závodě v Drážďanech. A minulý měsíc švýcarský výrobce panelů Meyer Burger Technology AG uzavřel svou továrnu na výrobu modulů s přibližně 500 zaměstnanci. Podle společnosti SolarPower Europe od srpna hned dvanáct evropských výrobců fotovoltaických panelů vyhlásilo úpadek nebo restrukturalizaci dluhů, propustilo zaměstnance nebo zastavilo či přesunulo výrobu v souvislosti s importem levných čínských panelů.

Ani nedávné solární reformy na situaci nemusí nic změnit. Navzdory slibům pomoci tuzemským výrobcům balíček takovou podporu vyloučil, a proto Německý svaz pro obnovitelné zdroje energie (BEE) vyzval k další reformě.

Existuje také praktičtější obava. Podle Kosta z Fraunhoferova institutu se téměř žádný kupující solární panelů nerozhoduje pro bateriové úložiště, protože tyto balíčky jsou často dražší než panely samotné. To znamená, že zatímco „balkonové“ jednotky bez problémů fungují v obdobích největšího slunečního svitu, což je také doba, kdy je energie nejlevnější, uživatelé se musí připojit k síti i po západu slunce, kdy ceny rostou.

Navzdory těmto problémům vidí prezidentka německé federace pro obnovitelné energie Simone Peterová v současném trendu obrovský potenciál: „Nařízení o ,balkonových‘ solárních systémech jsou skutečnou podporou účasti. Znovu zdůrazňují to, čím byl energetický přechod od počátku: projektem pro všechny,“ uzavírá podle Bloombergu.