KOMENTÁŘ Václava Klause: Lze Německo (a nás s ním) ještě zachránit?

Před dvaceti lety se ptal můj dobrý přítel, nejznámější německý ekonom současnosti, profesor Hans-Werner Sinn, zda se Německo dá ještě zachránit. Přesně tak se jmenovala jeho široce diskutovaná kniha z roku 2004. Chvíli to vypadalo, že snad ano. Pak ale přišla krize let 2008 až 2009, řecká krize a krize eura. V polovině minulého desetiletí pozvala německá kancléřka do Evropy každého, kdo o to stál. O pár let později chtělo být Německo premiantem nejen v covidových opatřeních, ale i v Green Dealu. Nakonec si nechalo vyhodit do povětří plynovod Nord Stream. Takže nevím.