Námořní doprava produkuje miliardu tun oxidu uhličitého ročně. Jak z toho ven

Agentura Bloomberg sestavila odpovědi na stěžejní otázky, které s přechodem námořní dopravy na klimatickou neutralitu souvisejí.

1 Jaká je současná situace?

Podle nejnovější studie Mezinárodní námořní organizace IMO přepraví lodě zhruba 80 procent světového obchodu. Tomuto objemu odpovídají i emise skleníkových plynů, které v roce 2018 převýšily hranici jedné miliard tun CO 2 . Firmy se sice snaží vlivy zplodin na životní prostředí redukovat a přecházet na alternativní paliva jako je metanol, drtivá část plavidel se však bez fosilních paliv neobejde.

V posledních měsících se emise mnoha klíčových dopravců navíc ještě zvýšily. Mohou za to hlavně opakované útoky Húsiů v oblasti Rudého moře, které donutily lodě volit delší a časově náročnější trasy. Tím následně vzrostly i uhlíkové emise. Objížďky čekají i na plavidla, která dříve využívala Panamský průplav. Tamní provoz je totiž omezen kvůli trvajícímu suchu a nízké vodní hladině. Část firem doplatila i na rusko-ukrajinský konflikt.

2 Co může ropu v lodní dopravě nahradit?

Aby mohla lodní doprava fosilní paliva opustit, musí být k dispozici alternativy, které budou jednak cenově konkurenceschopné a zároveň dokážou zajistit i dostatečný výkon k pohonu obřích plavidel.

V současné době se nejvíce nadějí upíná k metanolu. Při běžných teplotách je kapalný, poměrně snadno se s ním manipuluje a lze ho i dobře skladovat. Vyrábět ho lze z potravinářského či zemědělského odpadu (biometanol).

Druhou možností je elektrolýza, při níž se štěpí voda na kyslík a vodík, jenž se následně slučuje s oxidem uhličitým. Některé průmyslové skupiny již na výrobu takzvaného zeleného metanolu založily i speciální podniky. Řadí se mezi ně hlavně společnost A.P. Moller Holding a její námořní divize Maersk.

První kontejnerová loď na zelený metanol, kterou vlastní právě i společnost Maersk, vyplula poprvé již v roce 2022. Nevýhodou paliva je ale zejména jeho omezené množství i nižší účinnost pro pohon než v případě klasických fosilních paliv.

Jako další alternativní palivo přichází v úvahu čpavek. Ten je možné vyrábět ze zemního plynu či slučováním vodíku a dusíku. Jeho spotřebou sice nevzniká oxid uhličitý, může však produkovat emise oxidu dusného, který je rovněž silným skleníkovým plynem. Čpavek je navíc pro lidi i mořské živočichy toxický.

Experimentuje se také s biopalivy, která se relativně snadno skladují i přepravují a lze je využít i k pohonu stávajících motorů. Ani jich však zatím není k dispozici dostatečné množství, a to na ně navíc spoléhají i další konkurenční odvětví, zejména letectví.

Poslední možností je zkapalněný zemní plyn LNG, který je už nyní poměrně hojně rozšířený. Jde o dobře známou a všeobecně dostupnou alternativu k palivům na bázi ropy. Stále však jde o fosilní palivo, které ve srovnání s ropou snižuje emise oxidu uhličitého jen zhruba o dvacet procent a zároveň přispívá k emisím metanu.

3 Jak dekarbonizaci námořní dopravy v praxi prosadit?

Mezinárodní námořní organizace loni v červenci vytyčila několik nezávazných cílů, k nimž má redukce emisí směřovat. Proti dřívější vizi z roku 2018 jsou tyto cíle mnohem ambicióznější a stanovují i jednotlivé dílčí úkoly pro „kontrolní“ roky 2030 a 2040 .

V současné době organizace pracuje na úplně nových pravidlech, která by museli rejdaři dodržovat. Už v roce 2027 by měl vstoupit do praxe první celosvětový povinný poplatek za emise skleníkových plynů. Evropská unie už zahrnula lodní dopravu do systému emisních povolenek. A stále častější jsou také takzvané zelené námořní koridory, v nichž státy specifickými pobídkami podporují plavidla s nulovými emisemi.

4 Jaká další ekologická opatření dopravci zavádějí?

I když jde zatím jen o zlomek celkových kapacit, začínají dopravci plavidla na nízkoemisní paliva poptávat. Třeba Maersk před pár měsíci objednal téměř dvacet nových lodí, které se chystá postupně uvádět do provozu a rozšířit tak stávající metanolovou flotilu.

Svého vlivu začínají využívat i velké firmy v jiných odvětvích. Například nábytkářský řetězec IKEA či internetový obchod Amazon v posledních měsících vypsaly výběrové řízení na služby kontejnerové dopravy, jež budou zajišťovat lodě na udržitelná paliva. Zakázky nakonec ovládla společnost Hapag-Lloyd, která se zavázala, že jako pohonu bude využívat zkapalněný zemní plyn.

5 Co se bude v lodní dopravě odehrávat dál?

Je zřejmé, že celé odvětví má před sebou ještě dlouhou a náročnou cestu, konstatuje Bloomberg. Podle aktuálních dat totiž zhruba 93 procent světové flotily pohánějí paliva na bázi ropy. Mezinárodní námořní organizace však opakovaně slibuje, že na opatřeních ke snižování emisí bude dál pracovat.

Pomoci tomu může i americký zákon o snižování inflace, v rámci kterého se počítá s miliardami dolarů i do financování udržitelné námořní dopravy. V rámci Evropské unie vejde do praxe nový systém pro obchodování s emisemi, do něhož se nově zahrne i metan či oxid dusný.