I staré domy musí být do roku 2050 bez emisí. Evropská unie nastavila pravidla

Všechny státní budovy postavené od začátku roku 2027 budou muset fungovat bezemisně. Od roku 2030 se tatáž povinnost dotkne všech ostatních nových budov včetně rodinných domů. A do roku 2050 by žádná budova na území Česka neměla produkovat emise. Jenom historické budovy dostanou výjimku. Vyplývá to ze Směrnice o energetické náročnosti budov, kterou minulý týden schválil Evropský parlament.