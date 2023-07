Ekologičtější doprava i provoz lodí. Europoslanci schválili nová pravidla

EU by na základě přijaté směrnice o energetické účinnosti měla od roku 2024 zvyšovat účinnost a dosahovat takových úspor, aby celková konečná spotřeba energie klesala průměrně o 1,5 procenta ročně. Dosavadní plán počítal s hodnotou 0,8 procenta. Do roku 2030 by se měla spotřeba celkem snížit o 11,7 procenta proti hodnotám, které unie pro konec desetiletí odhadovala před třemi lety.

Poslanci rovněž výraznou většinou hlasů schválili pravidla pro čistší dopravu. Na jejich základě budou muset být od roku 2026 dobíjecí stanice s výkonem nejméně 400 kW na všech silnicích z páteřní evropské sítě nejdále 60 kilometrů od sebe. Dva roky na to by se nejmenší požadovaný výkon měl zvýšit na 600 kW. Nákladní auta a autobusy by měly mít k dispozici dobíjení každých 120 kilometrů.

Ekologičtější provoz budou muset zavést i majitelé velkých lodí. Podíl skleníkových plynů v jejich emisích by měl od roku 2025 začít klesat, nejprve o dvě procenta a postupně do roku 2050 o 80 procent proti hodnotě z roku 2020.

Schválená pravidla jsou součástí balíku označovaného jako Fit for 55, kterým chce EU docílit snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 nejméně o 55 procent oproti hodnotám z roku 1990. Unie již v jeho rámci schválila ukončení prodeje aut se spalovacími motory k roku 2035 nebo zpoplatnění emisí z dopravy a vytápění budov.