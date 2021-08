Nevěříme ve fosilní paliva, tvrdí Maersk. Nakoupil lodě poháněné metanolem

„Nevěříme ve více fosilních paliv a mnoho našich zákazníků nás v tom značně podporuje,” řekl Bloombergu Morten Bo Christiansen, viceprezident firmy a šéf oddělení dekarbonizace. Maersk minulý týden ve čtvrtek informoval, že si zajistil dodávky “zeleného” metanolu, který má vyrábět dánská firma European Energy se svou dceřinou společností REintegrate.

Kontejner TEU TEU (twenty-foot equivalent unit) je 20stopový přepravní kontejner. Jednotka o délce 6,1 metru, výšce 2,59 metru a šířce 2,44 metru se využívá k měření objemu nákladu.

Ty vytvoří továrnu s produkcí zhruba 10 tisíc tun uhlíkově-neutrálního metanolu, což je roční spotřeba první lodě poháněné tímto palivem, kterou chce Maersk uvést do provozu v roce 2023. Dopravce to oznámil už v únoru, mělo by jít o menší plavidlo s kapacitou zhruba 2000 kontejnerů TEU.

V nejnovější objednávce jsou už mnohem větší plavidla. Každá z osmi lodí, které mají vyplout po roce 2024, má kapacitu zhruba 16 tisíc kontejnerů. Vyrobí je společnost Hyundai Heavy Industries a budou tvořit zhruba tři procenta celkové přepravní kapacity Maersk. Podle dopravce se tak ušetří zhruba tuna emisí oxidu uhličitého ročně.



„Je to signál pro dodavatele paliv, že poptávka po zelených řešeních sílí,” tvrdí šéf Maersk Søren Skou. Podle prohlášení firmy si více než polovina z jejich 200 největších zákazníků stanovila za cíl uhlíkovou neutralitu v rámci celého dodavatelského řetězce.



To však bude poměrně drahé. Metanolové palivo stojí podle Christiansena minimálně dvakrát tolik klasická fosilní paliva. To znamená navýšení přepravních sazeb o zhruba 15 procent.

Lodní dopravce Maersk představil ekologické palivo, kterým bude pohánět své nové lodě.

Lodní kontejnerová doprava je podle Mezinárodní námořní organizace zdrojem zhruba tří procent globálních emisí skleníkových plynů. Do roku 2050 je chce tato specializovaná agentura OSN osekat na minimálně polovinu objemu vypuštěného v roce 2008.