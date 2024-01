Přepravce Maersk představil největší kontejnerovou loď na metanol

Jde o první takto velkou loď na světě, kterou bude pohánět ekologický metanol a jež zvládne překonávat i dlouhé oceánské trasy. Na plavidlo se vejde celkem 16 592 dvacetistopých (zhruba šest metrů) kontejnerů. Vedení firmy plánuje, že loď bude využívat hlavně na trasách mezi Čínou, Blízkým východem a Evropou. Informovala o tom agentura Bloomberg.

Přepravci se v posledních měsících předhání v modernizaci svých flotil. Cítí, že tlak na snižování globálních emisí je v tomto odvětví obrovský, a to mimo jiné i ze strany zákazníků. Na dopravce stále více tlačí i firmy jako Amazon nebo Ikea. Celosvětová lodní doprava se na globálních emisích oxidu uhličitého podílí téměř třemi procenty.

Mezinárodní námořní organizace chce do roku 2050 dosáhnout nulových emisí skleníkových plynů. Společnost Maersk je ale v tomto ohledu ještě ambicióznější. Svou flotilu by chtěla upgradovat nejpozději do roku 2040. Čistá paliva jsou pro společnost z Kodaně jedním z hlavních strategických cílů do dalších let.

„Naší ambicí je, abychom do roku 2030 pro čtvrtinu naší přepravy používali ekologická paliva. Na nahrazení stávající flotily máme jasný plán,“ říká pro Bloomberg Leonardo Sonzio, který stojí v čele podnikového oddělení pro správu flotily a technologií.

Jedna další loď na metanol je už v provozu

Společnost Maersk plánuje, že do roku 2027 bude mít k dispozici celkem 25 plavidel, která budou zelený metanol využívat. Aktuálně má k dispozici ještě jednu další podobnou loď. Ta se do provozu dostala v průběhu loňského roku; je však mnohem menší a firma ji využívá hlavně na kratších trasách podél pobřeží.

Odborníci odhadují, že roční kapacita výroby ekologického metanolu se do roku 2027 zvýší jedenáctinásobně na 5,5 milionu tun. Zelený metanol se vyrábí pomocí obnovitelných zdrojů. Základním zdrojem je biomasa, popřípadě se může produkovat prostřednictvím elektrolýzy. Ta štěpí vodu na kyslík a vodík, který se pak slučuje s oxidem uhličitým.

Ekologizace námořní dopravy je ale ještě v plenkách

K úsilí společnosti Maersk se přidávají i další rejdaři – ale jen pomalu. Agentura BloombergNEF uvádí, že momentálně je objednáno více než 150 kontejnerových lodí, které mají být dodány do roku 2027; lodě na metanol však na konci roku 2023 tvořily jen 9,4 procenta z celkového počtu objednávek.

Vedení společnosti Maersk zároveň dodává, že do budoucna chce čím dál více vsázet i na další paliva, díky kterým se jí podaří dosáhnout stanovených ekologických cílů. Jde třeba o čpavek, do úvahy připadá i elektrifikace části flotily.