Ekologičtější lodní doprava. Na trasu se vydala první nákladní loď s plachtami

Cílem plachet WindWings z dílny BAR Technologies je snížení spotřeby paliva, a tím i celkové uhlíkové stopy nákladní lodní dopravy. Loď Pyxis Ocean společnosti Cargill nyní míří na svou první trasu, která vede z Číny do Brazílie. Půjde o první reálný test této technologie na světě a vedení firmy očekává, že trasu zvládne asi za šest týdnů. Informoval o tom britský deník BBC.

Plachty WindWings jsou asi 37,5 metru vysoké a vyrobené ze stejného materiálu jako mnohé větrné turbíny. Celkové emise nákladní lodi by se díky této technologii mohly v průběhu očekávané životnosti snížit až o 30 procent.

„Pokud byste se před pěti až šesti lety zeptali v lodní dopravě na dekarbonizaci, řekli by, že by to šlo jen velmi obtížně,“ uvedl pro BBC Jan Dieleman, který je prezidentem ve společnosti Cargill Ocean Transport s tím, že nová technologie je ukázkou toho, jak se věci rychlení mění.

„Předpokládám, že do roku 2025 bude asi polovina nově stavěných lodí objednána i se zabudovaným větrným pohonem. Každý den se díky těmto plachtám uspoří až jeden a půl tuny paliva. To jsou obrovská čísla,“ uvedl pro BBC John Cooper, který je šéfem společnosti BAR Technologies.

Vyrábí se v Číně

Ačkoliv inovace pochází ze Spojeného království, nedostatečná státní podpora neumožňuje jejich výrobu v tomto státě. Proto John Cooper jako CEO před časem rozhodl, že výroba pevných plachet WindWings bude probíhat v Číně. „Je to škoda, rád bych je stavěl ve Velké Británii,“ řekl John Cooper deníku BBC.

Západní svět dlouhodobě usiluje o snížení emisí skleníkových plynů. Do roku 2050 by se tyto emise měly snížit až na nulu a větrná energie může na této cestě hrát velkou roli. Ačkoliv bude v dalších letech možné využívat jen čistá paliva, v krátkém období se mohou produkované emise snížit i podobnými opatřeními jako jsou plachty WindWings.

I tak je ale užití větrné energie v případě velkých nákladních lodí zatím spíše v plenkách. „V našich záznamech vidíme, že technologii pro využití větru má v dnešní době méně než 100 nákladních lodí na světě. Celkově jich je však více než 110 tisíc,“ řekl pro deník BBC Stephen Gordon, který je výkonným ředitelem ve společnosti Clarksons Research.

I kdyby se užití větrné energie na nákladních plavidlech v příštích měsících přeci jen zvýšilo, pro některá plavidla nemusí být tato technologie vhodná. Plachty mohou překážet při nakládání a vykládání velkých kontejnerů, a i proto někteří vkládané naděje do nové technologie mírní. „Odvětví námořní dopravy nemá prozatím stanovenou cestu, která povede k dekarbonizaci,“ dodal pro BBC Stephen Gordon.