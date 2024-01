Panamský průplav nadále trápí sucho. Jeho záchrana by ale vyšla na miliardy

Hladina vody v Panamském průplavu je nyní oproti dlouhodobému normálu o zhruba 1,8 metru níž. Tamní úřady na tuto skutečnost musely reagovat a omezily počet lodí, které mohou průplav využívat. Restrikce jsou nejpřísnější od roku 1989, kdy byl Panamský průplav kvůli invazi Spojených států amerických do Panamy zcela uzavřen. Informovala o tom agentura Bloomberg.

Důvodem je zejména dlouhé období sucha. Přitom ještě před pár měsíci oblíbenou vodní cestu každý den využívalo v průměru 38 lodí. Nyní je to o 14 plavidel méně a v dalších měsících se tento počet může nadále snižovat.

Nízký stav vodní hladiny tak komplikuje provoz mnohým přepravním společnostem. Někteří dopravci proto platí miliony dolarů navíc, aby dlouhou čekací dobu mohli přeskočit, jiné firmy raději volí delší a finančně nákladnější trasy.

„Jako Panamský průplav a jako Panama musíme přijmout některá opatření. Současný stav není přijatelný,“ uvedl v rozhovoru pro agenturu Bloomberg Erick Córdoba, který se na správě Panamského průplavu podílí.

Panamské řešení nebude jednoduché

Snadné řešení současného problému na Panamském průplavu ale v podstatě neexistuje. V dalších týdnech Panama plánuje, že vodní hladinu bude alespoň částečně zvyšovat vypouštěním vody z jezera Alajuela. Jde však pouze o krátkodobé řešení.

Tím dlouhodobým by mohlo být přehrazení řeky Indio, což by bylo prvním krokem k zavedení sladké vody do jezera Gatún, které je hlavní nádrží kanálu. Celý projekt by odhadem mohl vyjít na zhruba 2 miliardy amerických dolarů (zhruba 44 miliard korun) a akce by trvaly nejméně 6 let.

Gatunské jezero se nachází v panamských provinciích Colón a Panama a tvoří 33 km dlouhou část Panamského průplavu. Zadržuje přibližně 5,2 milionu m³ vody, která je potřeba pro provoz zdymadel na kanálu.

Případné přehrazení řeky Indio by podle odhadů zvýšilo lodní dopravu na Panamském průplavu asi o 11 až 15 plavidel za den oproti současnému stavu. Panama se ale neobejde bez souhlasu tisíce farmářů, jejichž pozemky by byly nově zaplaveny. Navíc to vypadá, že se farmáři postaví proti.

Někteří odborníci Panamě radí, aby vsadila na takzvané seedování mraků. Jde o již existující technologii, která mrakům umožní produkovat více srážek. Několik experimentů po celém světě již proběhlo, žádný ale ještě neuspěl v podobném podnebí, ve kterém se Panama nachází.

Světový obchod se bez Panamského průplavu neobejde

Panamský průplav je pro globální obchod extrémně důležitý. Za normálních okolností každý rok odbaví zhruba 3 procenta objemu světového námořního obchodu a asi 46 procent kontejnerů, které jsou přepravovány ze severovýchodní Asie na východní pobřeží Spojených států.

Nízký stav vodní hladiny Panamského průplavu je navíc komplikací i pro národní hospodářství státu Panama. Ještě v roce 2022 totiž jeho provoz přinesl do panamské státní kasy zhruba 4,3 miliardy amerických dolarů, což je v přepočtu zhruba 95 miliard korun.

Problémy Panamského průplavu jsou ukázkou toho, jak postupující klimatická změna stále více komplikuje globální obchod. V loňském roce přepravci bojovali i vyschlým tokem řeky Rýn v Německu, problémy byly i na americké řece Mississippi. Spojenému království přidělává vrásky na čele rostoucí hladina moře, která zvyšuje riziko záplav v okolí Temže.