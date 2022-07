Inovujte, nebo zpomalte. Snižování emisí dopadlo už i na nákladní lodě

Pokud je námořní doprava tepající srdce mezinárodního obchodu, jeho puls bude co nevidět zpomalovat. Kvůli nové ekologické agendě mezinárodní námořnické organizace IMO budou muset dopravci začít přehodnocovat budoucnost svých nákladních lodí. Organizace je totiž tlačí do snižování emisí. A to může v konečném důsledku celý námořní provoz zpomalit.