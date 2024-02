Farmáři budou kvůli obchodu řešit emise, děsí je papírování

„Aktuálně řešíme vytvoření společné metodiky. Pokud by neexistovala, mohlo by se stát, že by si každý z řetězců vytvořil svou, a potravináři by tak museli pro každý řetězec dělat jiný výkaz,“ sdělil MF DNES prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza. „Obchod je připravený spolupodílet se na vytvoření jednotné metodiky, a zjednodušit tak situaci svým dodavatelům,“ dodal Prouza. Největší řetězce budou poprvé vykazovat nefinanční informace o stavu firmy už příští rok, a to za letošek. O rok později se přidají i ostatní.