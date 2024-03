Emisí z energetiky přibývá. Uhlí nahradilo vodní zdroje kvůli suchu, říká zpráva

Kromě nízké produkce vodních elektráren, kterou musely nahradit elektrárny na fosilní paliva, ke zvýšení emisí přispěly také oživení čínské ekonomiky a oživení v leteckém sektoru. Vyplývá to ze zprávy, kterou zveřejnila Mezinárodní agentura pro energii (IEA).

„Emise CO 2 jsou daleko od rychlého poklesu, jak to vyžaduje splnění globálních klimatických cílů stanovených v pařížské dohodě, ale dosáhly nového rekordního maxima,“ uvedla IEA. Podle vědců bude příštích letech nutné výrazně snížit emise CO 2 , které pocházejí především ze spalování fosilních paliv, pokud mají být splněny cíle, které mají omezit globální nárůst teplot a zabránit nekontrolovatelným změnám klimatu.

Přibližně 40 procent z loňského nárůstu, tedy asi 170 milionů tun, připadá na kroky, které byly nutné pro nahrazení ztracené výroby energie z vodních elektráren kvůli extrémnímu suchu, uvedla IEA. Bez tohoto vlivu by globální emise ze sektoru elektřiny loni klesly.

Ve Spojených státech emise související s energetikou klesly o 4,1 procenta. V Evropské unii se emise z energetiky snížily o téměř devět procent díky nárůstu výroby energie z obnovitelných zdrojů a poklesu výroby energie z uhlí a plynu.

V Číně emise z energetiky vzrostly o 5,2 procenta. Poptávka po energii rostla, protože země se zotavila z omezení souvisejících s pandemií nemoci covid-19, uvedla IEA. Čína ale také loni přispěla přibližně 60 procenty ke globálnímu přírůstku kapacity solární a větrné energie a elektromobilů.