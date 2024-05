Obyvatele Mallorky pobouřil polonahý turista. Naštvaní místní vyjdou do ulic

„V pátek ráno nejmenovaný turista nakupoval na hlavní třídě v Palmě, měl na sobě pouze těsné zelené plavky a vypadal, že mu to vůbec nevadí,“ napsal list Majorca Daily Bulletin. Stalo se tak i přesto, že místní zákony zakazují chodit na veřejnosti s odhalenou hrudí.

„Měl u sebe pouze něco, co vypadalo jako ručník a telefon, můžeme se jen domýšlet, kde měl schovanou peněženku,“ ptal se list. Jako součást článku otiskl i fotografie, které sdílel na sociálních sítích obyvatel nedalekého Llucmajoru jménem Pedro.

Near naked tourist goes shopping in Mallorca in nothing but his Speedos https://t.co/X8TeClZn7j via @MajorcaDaily