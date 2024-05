Hotely bazén mít mohou, lidé ne. Španělsko má na spotřebu vody dvojí metr

„Aktuálně platná opatření, která mají na španělském území vést ke snížení spotřeby vody, jsou jen velmi omezená. Vodní zdroje tu jsou léta využívány opravdu nadměrně,“ říká pro portál Deutsche Welle Dante Maschio, mluvčí katalánského občanského sdružení Aigua es Vida, které dlouhodobě volá po výraznějších změnách.

Většina španělských regionů ale na takové volání zatím neslyší. Andaluská regionální vláda před pár dny povolila hotelům napouštět své bazény, zatímco běžným Španělům to ve stejnou chvíli zakázala.

„Když se s nedostatkem vody musí vypořádávat běžní Španělé, mělo by to o turistech platit dvojnásobně,“ komentuje Julio Barea, geolog a odborník na vodní zdroje z Greenpeace. Podle něj například rekreanti ve španělských golfových resortech spotřebují denně desetkrát více vody než průměrní lidé.

Hoteliérům se případná omezení příčí

Katalánsko se v minulých týdnech odhodlalo k podobnému zákazu, proti Andalusii se však v některých částech týká i hotelů a dalších ubytovacích zařízení. Příkladem je třeba turisticky oblíbené místo Lloret de Mar na španělském severovýchodním pobřeží.

Hotelům se to samozřejmě nelíbí. „Turisté chtějí relaxovat u bazénu,“ říká Enric Dotras, který stojí v čele katalánského sdružení hoteliérů, jež investovalo 1,5 milionu eur (asi 38 milionů korun) do odsolovacího zařízení, aby turisté měli možnost se v bazénech koupat i přes nedávný zákaz. Podnikatelé z oboru zároveň říkají, že cestovní ruch stojí za většinovým ekonomickým výkonem regionu a pracuje v něm zhruba 12 tisíc Katalánců.

Tamní hoteliéři tedy argumentují tím, že také oni jako podnikatelé vynakládají značné peněžní prostředky, aby se s nedostatkem vodních zdrojů zdárně popasovali. Většina ubytovacích zařízení kupříkladu zrušila vany a přešla na sprchy. Rekreanti jsou také žádáni, aby snížili svou spotřebu ložního prádla a ručníků, krok má snížit spotřebu vody na praní.

Ekonomika cestovní ruch potřebuje

Obrovský význam cestovního ruchu pro španělské hospodářství je nejspíš tím hlavním vysvětlením, proč se tamní vláda zatím zdráhá zavést výraznější omezení v případě nakládání s vodními zdroji i pro hoteliéry. Potvrzují to i statistická data, podle kterých se cestovní ruch podílí na španělském HDP z 12 procent.

V roce 2023 navštívilo Španělsko více než 85 milionů zahraničních turistů, to bylo více než kdykoliv dřív. Španělsko je po Francii druhou nejoblíbenější dovolenkovou destinací na světě. Jen do Katalánská dorazilo asi 18 milionů lidí, což z něj činilo nejvíce navštěvovaný španělský region před Baleárskými ostrovy, Kanárskými ostrovy a Andalusií.

Odborníci říkají, že za stavem vodních zdrojů ve Španělsku stojí hlavně špatné hospodaření. Většina regionů málo investuje do obnovy kanalizačních systémů a další podobné infrastruktury. V Katalánsku se ztrácí velké množství vody kvůli zchátralému potrubí. Podobná situace panuje také v Andalusii a Baleárských ostrovech.

„Ve Středomoří se vždy střídala suchá a vlhká období. Sucha jsou tedy přirozeným jevem,“ říká třeba profesor Cels Garcia z katedry geografie Baleárské univerzity na Mallorce. Španělsko se podle něj nevyhne ani četným investicím do odsolovacích zařízení. „Je to jednoduché řešení. V žádném případě by ale tato technologie neměla sloužit k podpoře dalšího růstu španělského turistického ruchu,“ doplňuje Garcia.

Na to už je ale nejspíš pozdě. V prvních třech měsících letošního roku totiž Španělsko navštívilo už více než 16 milionů zahraničních turistů, což je asi o 17 procent více než v předchozím roce.