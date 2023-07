Evropu zaplavili „turisté na truc“. Američanům nevadí vyšší ceny ani davy

Turisty oblíbené cíle od Barcelony a Říma přes Atény a Benátky až po malebné ostrovy Santorini, Capri či Mallorku jsou již nyní na hranicích svých možností. A nezdá se, že by o ně s průběhem léta turisté ztráceli zájem. Na athénské Akropoli čekají nyní na prohlídku více než dvě hodiny. Stejně dlouhé jsou i fronty na taxi na hlavním nádraží v Římě. Na náměstí svatého Marka v Benátkách je nyní tolik návštěvníků, že i ve všední dny se na mostech vedoucích k němu tvoří zácpy.

Pětadvacetiletá Američanka Lauren Gonzalezová tento týden po třech letech prázdnin v USA přistála se čtyřmi kamarády ze střední a vysoké školy v Římě. Šestnáct dní se toulala po italském hlavním městě, Florencii a italském pobřeží. Vysoké ceny ani davy lidí ji neznepokojují. „Trochu jsme šetřili a víme, že cesta do Evropy dává smysl,“ říká mladá žena, která pracuje v marketingové agentuře. „Všem je nám kolem dvaceti let. Je to chvíle změny v našich životech,“ dodává. Podle ní je cesta do Evropy něco výjimečného, davy lidí zná dobře z Floridy, všichni byli v Disney Worldu v parnu... „Jsme s tím naprosto v pohodě,“ dodává Američanka.

Zdá se, že mnohé její krajany neodradila od návštěvy ani Paříž, kterou zachvátily nepokoje. Letenek sem se sice prodalo trochu méně než obvykle, týkalo se to ale hlavně vnitrostátních letů. „Někteří z mých přátel mi říkali, že teď je to tam trochu bláznivé, ale my jsme si řekli, že léto je pro nás opravdu vhodná doba, abychom tam jeli, takže jsme tady,“ říká Joanne Titusová, 38letá žena z Marylandu, když se prochází po pařížském nákupním bulváru na Champs-Elysees.

Jde jen o to, co je teď!

Návrat masové turistiky je šance především pro hotely a restaurace, které trpěly omezeními v rámci covidu. Má to však i svou odvrácenou tvář. Sliby přehodnotit cestovní ruch tak, aby byl do budoucna udržitelnější, zůstaly totiž z velké části jen snem. „Pandemie nás měla poučit,“ říká Alessandra Prianteová, ředitelka regionálního oddělení Světové organizace cestovního ruchu při OSN. Podle ní všichni myslí jen na to, jak získat zpět peníze. „Vše je zaměřeno na příjmy, na to, co je tady a teď,“ dodává.

Před přílišným turistickým ruchem již několik let varují mnohá evropská města, jedním z nich jsou například i Benátky. Také starosta Florencie brání rozšiřování nových krátkodobých pronájmů bytů v historickém centru, které je chráněno jako památka UNESCO. Starostové dalších italských měst vyzývají k přijetí celostátního zákona, který by tento sektor řídil.

Jinde se hnutí směřující vůči masovému turismu vesměs neobjevila, i když výjimky jsou. Například graffiti v Barceloně nedávno odváděla turisty od parku Guell, který navrhl Gaudí, namísto k němu...

Přelomová sezona

Navzdory předvídatelnému nástupu nadměrného cestovního ruchu je podle Světové organizace cestovního ruchu turismus v Evropě celkově stále o 10 procent slabší než v roce 2019. Je to částečně způsobeno i tím, že méně lidí navštěvuje země hranicemi blízké válce na Ukrajině včetně Litvy, Finska, Moldavska nebo Polska. Kromě toho se „do hry“ plně nevrátili ani čínští návštěvníci. Počet letů z Číny a dalších asijsko-pacifických zemí do Evropy se proti roku 2019 snížil o 45 procent, uvádí společnost ForwardKeys, která se zabývá údaji o cestovním ruchu.

I na cestovním ruchu tolik závislé Řecko letos očekává „pouhých“ 30 milionů návštěvníků, což stále nedosahuje rekordních 34 milionů z roku 2019. Přesto počet letů do země zatím stoupá a nejvíce to opět odnášejí oblíbená turistická centra. Řecké ministerstvo kultury zavede tento měsíc nový systém prodeje vstupenek do Akropole, ten umožní návštěvníkům vstupovat každou hodinu, aby se proud lidí lépe rozložil. O nekonečných frontách aut turistů čekajících na výletních lodě směřující na ostrovy Mykonos a Santorini se však zatím nejedná.

„Letošní léto je pro cestovní ruch přelomové,“ říká španělský ministr cestovního ruchu Héctor Gómez. Jen v květnu do země přijelo 8,2 milionu turistů, což již druhý měsíc po sobě překonává historické rekordy. A to i přes skutečnost, že některé hotelové skupiny uvádějí, že v prvních týdnech léta se počet rezervací zpomalil kvůli prudkému nárůstu cen letenek a pokojů.

Němci i Italové se mírní

Podle společnosti ForwardKeys vzrostly ceny letů z USA do Evropy o 2 procenta ve srovnání s rokem 2019. „Rostoucí zájem o transatlantické lety je pokračujícím důsledkem boomu turistiky „na truc“, kterou si Američané kompenzují nemožnost cestovat v době restrikcí,“ říká Tim Hentschel, generální ředitel rezervačního webu HotelPlanner. Velká města podle něj v těchto oblíbených evropských zemích budou v létě určitě k prasknutí plná.

Také podle italské hotelové asociace Federalbergh zvýšili počet příjezdů do italských destinací, jako jsou Řím, Florencie, Benátky a Capri, nad úroveň před pandemií právě Američané. Přinášejí s sebou velkou kupní sílu. V prvních třech měsících roku utratili američtí turisté v Itálii o 74 procent více za požitky než ve stejném období roku 2019. „Pak je tu ale zbytek Itálie, který žije z italského a evropského cestovního ruchu. Ten je v tuto chvíli je stále pod úrovní roku 2019,“ uvedl prezident Federalberghi Bernabo Bocca.

Očekává se, že bude trvat ještě nejméně rok, než dojde k úplnému plošnému oživení. „Zpomalení ekonomiky totiž odradilo příjezd Němců, ani sami Italové nejsou letos příliš náchylní k utrácení,“ uzavírá Bocca.