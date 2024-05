Na trať z Prahy do Kralup vyjely nové soupravy. Mají dva oddíly první třídy

Nové třívozové jednotky RegioPanter v pondělí poprvé svezly cestující na trati z Prahy do Kralup nad Vltavou. Do konce roku by jich mělo být celkem 22 a kromě této linky budou nasazeny i na trati do Kolína a Kutné Hory. Zvláštní jsou především dvěma oddíly první třídy v krajních vozech nebo čidly, která automaticky sčítají nastupující a vystupující.