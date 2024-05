Po narůstajícím počtu úmrtí na kolejích dochází k mírnému poklesu, míní inspekce

Pozoruje Drážní inspekce nárůst úmrtí na železnici za posledních několik let?

V posledních letech drážní inspekce neustále sledovala narůstající počet úmrtí. Stoupal především počet střetů vlaků s člověkem. Nicméně v loňském roce jsme zaznamenali velmi drobný pokles. Například u střetu vlaku s člověkem to bylo jenom nějakých 5 procent. Když se podíváme na letošní čísla prvních čtyř měsíců, tak počet usmrcených při střetu vlaku s člověkem je shodný se stejným obdobím loňského roku.

Takže obecně počet střetů klesá?

V posledních dvou letech se zatím můžeme bavit o mírném poklesu. Nicméně ten dlouhodobý průměr, kdy od roku 2018 do roku 2022 nám ta čísla postupně stoupala tak, že nemůžeme usuzovat nějaký dlouhodobý trend.

Střetnutí na železničních přejezdech. | foto: Drážní inspekce

Řešíte, proč se tomu tak děje? I když předpokládám, že je to spíše dotaz na psychologa či psychiatra...

Určitě je to spíš dotaz na psychiatra či psychologa. Protože pokud se budeme bavit vyloženě o střetech vlaku s člověkem mimo železniční přejezdy, tak v řadě případů se jedná o sebevraždy, kdy to souvisí skutečně s psychickým stavem člověka.

Zaznamenali jsme pokles právě někdy v roce 2021, kdy to můžeme přisuzovat i nižšímu provozu na železnici, kdy vlaků nejezdilo tolik. To však může souviset také s tím, že lidé přecházející přes koleje neměli zas tolik příležitostí se s vlakem potkat.

Mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal.

Zhodnocení závažnosti

Když se vlastně stane tragická událost, co poté následuje?

Pokud dojde ke střetu vlaku s člověkem, respektive k mimořádné události na železnici, tak provozovatel dráhy, případně dopravce, nám tu mimořádnou událost oznámí. My zhodnotíme závažnost a neberme to tak, že úmrtí je malý následek, ale dejme tomu, že vykolejení může mít dopad do bezpečnosti železnice celkově mnohonásobně vyšší než střet vlaků s člověkem.

Drážní inspekce se tedy rozhodne, zda na místo vyrazí nebo nevyrazí. U střetu vlaků s člověkem inspekce v naprosté většině případů nevyráží, protože v daných případech jsou příčiny zřejmé, šetření tam provádí provozovatel dráhy, případně dopravce, který se snaží samozřejmě o co nejrychlejší obnovení průjezdnosti trati.

Zmínil jste vykolejení vlaků. Rostou počty těchto událostí?

Přesnou statistiku vykolejení vlaků nemám. Když bychom se podívali na nedovolené jízdy nebo dejme tomu i na střetnutí na přejezdech, tak v porovnání s počtem případů mimořádných událostí za loňský rok jsme letos za stejné období na velmi podobných číslech.

Je stále za většinou událostí chyba člověka, tedy lidský faktor?

Děláme statistiky příčin a okolností mimořádných událostí. V naprosté většině případů dochází k selhání člověka, nikoliv k selhání techniky.

Škody na životech jsou nevyčíslitelné

Jak velké zpoždění může kvůli tragické události nastat a daří se čas zpoždění snižovat? Předpokládám, že je také rozdíl, když vlak srazí člověka a kdy srazí auto... Připomněla bych například případ, který se stal před několika měsíci. Tehdy vlak srazil kozu, což zastavilo dopravu na zhruba 3 hodiny.

Snaha všech dopravců a provozovatelů dráhy je, aby provoz byl přerušený na co nejkratší dobu. Nicméně samozřejmě vždy záleží na okolnostech dané mimořádné události. I u drobnějších případů, kdy dojde ke střetu se zvířetem, je nutné provést důkladné ohledání vlaku. Například očištění vlaku od případných ostatků, kontrola, zda fungují všechny bezpečnostní prvky na vlaku, aby jízda byla následně bezpečná. Takže ani to nejde udělat nějak rychle. Snaha všech zúčastněných ale je, aby provoz byl obnovený co nejrychleji, protože přerušení provozu přináší další problémy.

Dá se říci jaká je zhruba průměrná doba zpoždění vlaku při střetu s člověkem?

Konkrétně čísla na stole nemám. Myslím si, že jsme statistiku dělali někdy v předchozích letech nebo třeba 10 let zpátky. Jestli si dobře tedy čísla vybavuji, tak to přerušení či omezení provozu v případě střetu vlaků s člověkem bylo v řádu 2 až 3 hodin.

Vyčísluje si inspekce nějaké škody či to se vás netýká?

Pro nás jako pro drážní inspekci určitě ne. Dopravce a provozovatel dráhy samozřejmě na základě vzniku mimořádné události vždy škody vyčíslují. V případě srážky nebo střetu vlaku s osobou se jedná o tisíce korun až desetitisíce korun. Co se týká případných škod na vlaku, škody na lidských životech jsou nevyčíslitelné.

Šetření až 12 měsíců

Jak dlouho v průměru vyšetřování z vaší strany trvá a co všechno je nutné zajistit?

Šetření drážní inspekce podle zákona může trvat až 12 měsíců. Snažíme se ale mimořádné události vyšetřit co nejdříve. Je to však závislé na tom, jak složité šetření je, kolik podkladů potřebujeme a jak rychle se nám je podaří zajistit.

Snažíme se samozřejmě naše šetření vést tím směrem, abychom dokázali navrhnout nějaké bezpečnostní doporučení, které by příště dokázalo zabránit událostem, například znovu vykolejení vlaku.

Čím se tedy u šetření mimořádné události inspekce zaobírá?

Jednak technickou stránkou, která se týká vlaků a pak technickou stránkou, co se zaměřuje na infrastrukturu. Samozřejmě ale velká část práce je práce lidským faktorem, když se snažíme zjistit, proč se ti zúčastnění chovali tak, jak se chovali. Případně jestli tam není možné přímo nějaká bezpečnostní opatření, případně navrhnout nějaká technická opatření, která by dokázala zabránit selhání lidského faktoru.

Pracujeme tedy jednak s lidmi, technickými parametry či se znaleckými posudky, například v oblasti dopravy, v oblasti drážních vozidel či stavem tratí.