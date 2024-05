Za jízdu načerno hlouběji do kapsy. Horní limit pokuty se zdvojnásobí

„Maximální výše přirážky zůstala řadu let beze změny a v současné době tak již neplní svou zejména preventivní úlohu, to jest odrazovat od toho, aby cestující cestovali bez zaplaceného jízdného nebo porušovali jiné zákonné povinnosti (související například se znečištěním vozidla nebo s rušením klidné přepravy cestujících), navyšuje se maximální výše přirážky na 3 000 Kč,“ uvádí ministerstvo v návrhu novely zákona o silniční dopravě.

Resort přitom upozorňuje, že jde jen o horní hranici. O tom, zda pokuty k této hranici skutečně navýší, si budou moci jednotlivé dopravní podniky rozhodnout samy.

„Spousta dopravních podniků řeší přirážky tak, že pokud cestující pokut zaplatí v určené době, dají mu slevu nebo jej nějakým způsobem zvýhodní. V současné době jsou ale přirážky vůči ceně jízdného tak nízko, že operační prostor pro to je velmi malý,“ řekl MF DNES výkonný ředitel Sdružení dopravních podniků ČR Martin Chval.

Zájem o navýšení pokut už dříve avizovala pětice dopravních podniků v největších městech v čele s Prahou. Připouští ale, že zvýšení pokut problém s jízdou bez jízdenky nevyřeší. Jednak je počet černých pasažérů v české městské hromadné dopravě relativně nízký, významnou část těch chycených pak představují titíž lidé, od kterých je šance na vymožení pokut poměrně nízká.

„Máme spoustu chronických neplatičů. Nám potom zase zbytečně vysokou přirážkou rostou dluhy u černých pasažérů a vytváří nám to u médií obraz, že vyžadujeme platby od černých pasažérů v řádech desítek tisíc korun,“ uvedl Chval jeden z důvodů, proč podle něj nepřejdou k maximální třítisícové pokutě všechny dopravní podniky plošně.

Městskou veřejnou dopravu vloni podle statistik ministerstva dopravy využilo na 1,96 miliardy cestujících, to představuje meziroční nárůst o 125 milionů jízd (z převážné většiny zaplacených). Meziměstská linková doprava je co do počtu cestujících slabší, loni jí využilo 347 milionů cestujících.