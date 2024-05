Zdlouhavé povolování staveb je podle inženýrů mýtus. Prý se stihne do roka

„Ve stavebnictví koluje celá řada mýtů a pověr. První z nich je, že povolování bytových domů trvá příliš dlouho: deset let a podobné lhůty. Protože nám to nedalo, udělali jsme si průzkum mezi vlastními členy,“ řekl předseda České komory autorizovaných inženýrů činných ve výstavbě ČKAIT Robert Špalek. Konkrétně se komora ptala 1 100 akreditovaných inženýrů, jak dlouho podle jejich zkušeností skutečně povolování bytových domů trvá.

Podle Špalka má naprostá většina inženýrů zkušenost, že povolení při územním řízení trvá zhruba pět měsíců. Dalších pět měsíců až rok připadá na stavební povolení. Pokud se povoluje ve sdruženém stavebním i územním řízení, stihne se to v průměru do osmi měsíců. Podmínkou ale je, aby investor prosazoval výstavbu tam, kde se s takovouto výstavbou počítá.

Proč developeři operují mnohem delšími lhůtami, není podle šéfa komory, ve které jsou sdruženi všichni tuzemští stavební inženýři, zcela jasné. Vliv může mít to, že do ní tito soukromí investoři započítávají i jiné úkony spojené se změnou územního plánu. „Jestli mám někde průmyslovou zónu, kterou chci změnit na bytovou zónu, nebo třeba v Praze nádraží, tak určitě to není jednoduchý proces. A opravdu to trvá řadu let,“ uvedl Špalek.

Délka povolování není jediná věc, ke které se ČKAIT veřejně vyjádřil. Už v polovině dubna uvedl, že aktuální cena za kterou se prodávají nové byty, která zejména v hlavním městě přesahuje částku 120 tisíc korun za čtvereční metr, výrazně převyšuje normované stavební náklady. Podle Komory je reálné běžné bydlení stavět za částky kolem 60 tisíc korun za metr.