Byty jako jablka. Stavaři žádají zavedení jakostních tříd

„Neexistuje žádná definice standardu. To, co se dnes pokládá a developeři to často prodávají za vysoký nebo nejvyšší standard, je ve skutečnosti minimálním standardem z hlediska technických předpisů,“ uvedl Jaroslav Synek z představenstva České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT).

Takovéto kategorie jakosti by kromě této nejnižší normy dané zákonem mohly bytovou výstavbu rozdělit například podle toho, jak silně se v něm bude šířit hluk od sousedů, jakou bude mít bydlení výšku stropů, a míry osvětlení přirozeným světlem.

Systém by mohl fungovat podobně jako již dnes platný energetický štítek budov. Ten určuje, jakou energetickou náročnost má dům či byt na vytápění v zimě nebo naopak chlazení v letním období.