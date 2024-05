Šance na levnější bydlení končí. Výstavba i hypotéky zvednou ceny, soudí experti

Trendu odpovídají i poslední čísla za letošní duben, kdy množství prodaných nemovitostí vzrostlo o pětinu ve srovnání s letošním březnem a o sto procent meziročně. „Duben přitom bývá mezi jarními měsíci spíše slabší,“ uvedl místopředseda představenstva ČSOB Miroslav Zetek. Prodeje bytů jsou vidět i na nárůstu objemu hypoték, které si lidé berou.

Za duben počet uzavřených hypotečních smluv překročil pět tisíc. V předchozích obdobích poznamenaných útlumem ale bylo běžné, když měsíčně šlo o zhruba tři a půl tisíce hypotečních smluv. Průměrná výše hypotéky se zvýšila na 3,6 milionu.

Na druhé straně se ztenčuje nabídka nabízených bytů. Přestože developeři rozjeli novou výstavbu, ta je stále slabší než bylo běžné v předcovidovém období. Ceny bytů jsou zatím ve srovnání s loňskem o zhruba tři procenta nižší, první letošní kvartál nicméně přinesl první mezikvartální nárůst a podle Zetka už tato dynamika zůstane.

Malé byty stagnují

Nejrychleji v současné době rostou ceny bytů v Olomouckém a Jihomoravském kraji a také v Praze. Největší zájem je aktuálně o větší byty v kategorii rodinného bydlení, tedy o dispozice 3+1 a 3+kk, a to hlavně v panelových domech. Naopak malometrážní byty cenově stagnují, což podle ČSOB ukazuje nedostupnost bydlení pro mladou generaci a přesun části mladých zájemců do nájemního bydlení.

Podle analýzy developerů Central Group, Skanska a Trigema se v prvním čtvrtletí v Praze prodávaly v novostavbách nejčastěji byty 2+kk. Zájem ale začal být také o nové byty 3+kk, ve kterých byla v přepočtu nejnižší cena za metr čtvereční a po kterých byla poptávka dříve významně nižší. Průměrná prodejní doba bytů se podle ČSOB mírně zkrátila na 4,2 měsíce.

Sazby hypoték se nyní pohybují kolem 5,1 procenta. V průběhu roku by ještě mohly dále klesat a dostat se i pod pětiprocentní hranici, nebude to ale nikterak výrazné. K limitu 4,5 procenta se zřejmě nepřiblíží. „Klienti by si přáli prudké snížení úrokových cen, to ale odstartovává prudký růst poptávky,“ uvedl Zetek s tím, že i takovýto vývoj by tlačil ceny nemovitostí nahoru.