Nespadnout do chudoby. Hledá se plán, jak zmírnit dopad emisních povolenek

Od roku 2027 mají začít tlačit obyvatele členských států EU do emisně šetrnější dopravy mimo jiných opatření i takzvané emisní povolenky. Těmi chce Unie do roku 2030 omezit exhalace o 43 procent ve srovnání rokem 2005. To ale dopravu zejména nejchudším prodraží.