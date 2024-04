Není to o lajcích a na TikToku nebudu, říká budoucí ministr pro vědu Tuleja

Čeká vás do voleb necelý rok a půl ve vládě. Co chcete do funkce ministra pro vědu, výzkum a inovace přinést?

Chci pomoci navýšit rozpočet pro vědu a výzkum. Chci dokončit zákon o vědě, výzkumu, inovacích a transferu znalostí, protože si myslím, že je velmi důležitý pro Českou republiku. Chci také pomoci ministru školství dotáhnout zákon o vysokých školách, protože sám jako bývalý rektor vím, jak je důležitý... Chci dotáhnout i strategie, které se vytvářejí společně s ministerstvem průmyslu a obchodu. Také budu řešit otázku bezúročných půjček pro doktorandy, kteří vyjíždějí do zahraničí na studijní pobyty. Je toho spousta.

Ztotožňujete se s důvody, proč TOP 09 ministryni Langšádlovou z funkce vypudila?

Já bych na to v tomto okamžiku asi nechtěl odpovídat. Jen jsem přijal nabídku.

Cítíte se jako superman, který pomůže zvednout TOP 09 preference?

To ukáže čas. Věřím, že pomůžu zvednout preference, a kdybych vám to měl trošku odlehčit, Slezská univerzita má první dvě písmena S a U, ale neberte mě úplně vážně.

Budete si hlídat počet lajků a počet followerů, aby vám to nevyčetla TOP 09, že jich máte málo?

Myslím, že to není o lajcích a followerech. Je to o tom, jak přenášíme informace mezi ostatní lidi ve společnosti. To znamená, aby běžný člověk věděl, proč vlastně dáváme peníze do vědy a výzkumu a proč jsou věda a výzkum pro Českou republiku tak důležité.

A jak to chcete dělat jinak než paní Langšádlová? Budete třeba na sociální síti TikTok?

Na TikToku určitě nebudu.

Jak to tedy reálně uděláte? Nejste tak známý politik.

Já vím, ale na druhou stranu mám nějaké zkušenosti z období rektorování. Myslím si, že jsem Slezskou univerzitu v Moravskoslezském kraji trošku posunul z hlediska znalostí. Vím, že to je pro vás regionální úroveň, ale myslím si, že zkušenost tam nějaká je.

Když vám řeknu: čipy, umělá inteligence, kvantová fyzika, anebo modulární reaktory? Na co byste sázel vy?

Čipy, umělé inteligence.

Paní Langšádlová velice těžce získávala peníze pro rozpočet. Využijete toho, že se z Opavy a z univerzity dobře znáte s ministrem Stanjurou?

Neřekl bych, že jsme kamarádi. Pokud někdo působí ve správní radě univerzity, tak to neznamená, že jsme kamarádi, kteří spolu chodí na pivo.

Ten člověk by měl rektora kontrolovat, protože správní rada od toho na univerzitě je. Já si velmi vážím erudice pana Stanjury, protože jeho otázky, které pokládal na jednáních, byly vždycky velmi důležité, šly vždy na dřeň a vždy nám pomáhaly k tomu, abychom se na univerzitě zlepšili. Beru to tak, že nejsem pro pana ministra úplný „no name“.

Pan Stanjura je ale velice přísný, nedává moc peněz navíc. Jak to uděláte? Můžete vám to třeba naznačit?

My nesmíme ani naznačovat. Nechte to, prosím vás, na mě. Jsem pořád ještě kandidátem na ministra, nejsem ministrem.