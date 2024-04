Investoři vyhlížejí půlení bitcoinu. Změnu jeho ceny teď odhadují jen stěží

Od české koruny, eura nebo amerického dolaru se bitcoin liší především v tom, že centrální banky nemohou ovlivňovat jeho množství v oběhu, počet bitcoinů je tak předem znám. Je jasné, že ve světě nikdy nebude více než 21 milionů bitcoinů a ty poslední budou vytěženy v roce 2140. Postupně se však snižuje odměna za jeho vytěžení a redukuje se tím počet nových bitcoinů, které vstupují do oběhu.

Bitcoiny se těží pomocí výkonných počítačů, které jsou schopné analyzovat tzv. blockchain a hledat v něm určité řetězce znaků ve správném pořadí. Za nalezení správného pořadí těchto řetězců se získává odměna. Ta činila do roku 2012 padesát bitcoinů, následně to bylo pětadvacet a do roku 2020 pak 12,5 bitcoinu. V současnosti dosahuje odměna 6,25 bitcoinu a od noci z pátku na sobotu to už bude pouze 3,125 BTC.

Expertní pohledy se různí

V předchozích letech vedlo půlení bitcoinu vždy ke značnému růstu jeho ceny. Řada odborníků proto očekává, že podobný scénář se bude opakovat i v nynější situaci. „Nemělo by trvat déle než osm měsíců, než se cena bitcoinu zdvojnásobí,“ řekl pro CNN Antoni Trenchev, expert na problematiku kryptoměn.

Halving by v teoretické rovině měl tlačit cenu kryptoměny vzhůru. Vzhledem k vývoji během posledních několika týdnů ale nyní není podobný scénář stoprocentně jistý. Experti se dělí na dvě skupiny s nesourodými názory.

Část odborníků argumentuje tím, že cena bitcoinu už několik měsíců raketově roste. Aktuálně se pohybuje okolo 60 tisíc amerických dolarů a během posledního půl roku se zvýšila už o více než 130 procent. I proto řada analytiků zastává názor, že dopady půlení bitcoinu již mohou být v aktuální ceně kryptoměny započítány.

V březnu se cena bitcoinu dostala až na 73 803 amerických dolarů, což je v přepočtu zhruba 1 754 636 korun. Hlavním důvodem bylo schválení bitcoinových ETF fondů ze strany amerických regulátorů, proto se investice do kryptoměn staly dostupnými i pro širokou veřejnost. Mnoho milovníků bitcoinů zároveň predikovalo vstup nových institucionálních investorů.

„Bitcoinové ETF se těší obrovskému zájmu a dodatečnému přílivu prostředků ještě před halvingem. Přitom v minulosti jsme byli svědky toho, že ke zvýšení cenové úrovně bitcoinu došlo až těsně po půlení,“ komentuje aktuální situaci Thomas Perfumo, stratég na kryptoměnové burze Kraken.

Bitcoin za 150 tisíc dolarů?

Někteří nadšenci této kryptoměny říkají, že zvýšená vzácnost dodává bitcoinu dodatečnou hodnotu. Analytici společnosti Bitfinex ve své dubnové analýze predikují, že cena bitcoinu během dalších 12 až 14 měsíců poroste o dalších 160 procent. Podle nich by se tak mohla už v příštím roce pohybovat okolo 150 tisíc amerických dolarů, což je v přepočtu zhruba 3,5 milionu korun.

Analytici Bitfinex ale také dodávají, že aktuální situace před halvingem je jiná než v letech předchozích. „Současný cyklus se od všech předchozích odlišuje. V posledních týdnech se cena bitcoinu dostala na nová historická maxima, a to ještě před halvingem, což přináší určitou míru nejistoty,“ stojí v jejich zprávě.

Cenu bitcoinu ovlivňuje i měnová politika

Experti zároveň říkají, že k obrovskému cenovému zhodnocení bitcoinu v roce 2020 mohla kromě samotného halvingu přispět i celá řada jiných faktorů. Roli hrála velmi uvolněná politika většiny centrálních bank po celém světě a zájem velkého počtu drobných investorů, kteří na bitcoinový trh vstupovali a svou zvýšenou poptávkou přispěli k cenovému růstu.

I nyní ale experti vnímají několik pozitivních signálů, které by mohly naznačovat pokračující cenový růst bitcoinu i po halvingu. „Prostřednictvím ETF přitékají nové prostředky a americká centrální banka naznačuje, že ještě v tomto roce plánuje výraznější uvolnění své měnové politiky,“ uzavřel pro Reuters analytik Ravi Doshi ze společnosti FalconX.