Trend sdílení je na vzestupu, půjčují se obrazy, koloběžky i auta

Co když se sousedům z horního bytu rozbije pračka a byt s půjčeným dílem vyplaví? Běžný návštěvník knihovny se tak může děsit, že bude nucen případnou škodu na cenném díle uhradit, a obraz si raději nepůjčí.

Vše ihned hlásit

Podle mluvčí Městské knihovny Lenky Hanzlíkové se ale není třeba bát. Jakákoli výpůjčka z knihovny se řídí knihovním řádem a ten na případy, kdy vypůjčenou knížku zapomenete ve vlaku nebo na ni rozlijete hrnek s kávou, pamatuje. Nejdůležitější je přijít na některou z poboček knihovny, nejlépe na tu, kde jste si knihu vypůjčili, a vše nahlásit.

„To stejné platí i pro naše obrazy. Kromě reprodukcí půjčujeme nejčastěji zasklené grafiky a může se samozřejmě stát, že někomu grafika ze stěny spadne a sklo se rozbije. Pak platí stejné pravidlo jako u knih, nahlásit nám to co nejdříve a nespoléhat na to, že se o tom nedozvíme,“ řekla Hanzlíková.

Potom záleží na konkrétní situaci, ale čtenář musí počítat s finančním zapojením, i když třeba jen v malé míře. „Přihlížíme i k sociální situaci čtenáře. Ale tyto případy se stávají spíše výjimečně,“ vysvětlila mluvčí.

Knihovna bez pojistky

Každý, kdo si chce nějaké dílo půjčit domů, musí splnit několik podmínek. Například musí dosáhnout věku 15 let a účet v knihovně musí mít alespoň rok.

„Dražší grafiky od starších autorů, například Adolfa Borna, domů nepůjčujeme. Ty je možné si prohlédnout pouze prezenčně v opatovské Artotéce. Domů si můžete půjčit grafiky současných autorů, jejichž hodnota se pohybuje řádově v nižších tisících. I u těch vás ale na místě fondem provede náš pracovník, pod jehož dohledem si grafiku vyberete a následně odnesete,“ podotkla mluvčí s tím, že knihovna nabízí i speciální tašky, do kterých si čtenář dílo hned v knihovně zabalí. Tím by se mělo zabránit jeho případnému poničení po cestě.

Reprodukce ani originály knihovna nemá pojištěné. „Je to veřejná služba založená na vzájemné důvěře mezi knihovnou a čtenáři. Obrazy si půjčují hlavně lidé, kteří mají k výtvarnému umění vztah, a podle toho s nimi nakládají,“ doplnila Hanzlíková.

Když nabouráte s půjčenou koloběžkou

Problém s pojištěním a pojistným plněním se ale týká i dalších sdílených služeb, například výpůjček koloběžek či aut. V tomto případě se pravidla různí a záleží na tom, u jaké společnosti si vozidlo půjčíte. Provozovatelé elektrokoloběžek musí mít sice od letošního roku sjednané povinné ručení, ale protože záleží na typu koloběžky, nevztahuje se tato povinnost na všechna vozítka. Navíc se jím kryje jen škoda způsobená někomu jinému.

Postup při řešení nehody je však podobný tomu v knihovně. „V první řadě je nutné, aby uživatel poškození nahlásil buď prostřednictvím mobilní aplikace, nebo v závažnějších případech i policii. Dále se postupuje případ od případu a záleží na míře poškození,“ podotkl Peter Mesarč, country manažer pro mikromobilitu společnosti Bolt pro Česko a Slovensko.

Právě na koloběžky Bolt se nutnost povinného ručení nevztahuje, přesto je má firma od roku 2022 pojištěné pro případ úrazu jezdce i škody způsobené ostatním účastníkům provozu.

„Uživatel těchto sdílených prostředků vlastní soukromé pojištění odpovědnosti určitě nepotřebuje,“ ujistil Mesarč, ale zároveň připomněl, že pojištění firmy se nevztahuje na případy, kdy uživatel poruší dopravní předpisy, řídí pod vlivem alkoholu nebo poruší obchodní podmínky, se kterými před jízdou musel v aplikaci souhlasit. Posouzení podobného incidentu je pak na pojišťovně a uživatel musí počítat s možnou finanční spoluúčastí.

Obdobně je tomu i u sdílených aut. „Všechny naše vozy máme havarijně pojištěny se spoluúčastí 10 procent, nejméně 10 tisíc korun,“ uvedl obchodní manažer CAR4WAY Josef Ciglanský.