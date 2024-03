Od apríla povinné ručení nanovo: zvýší se limity i pojistka na koloběžky

Od pondělí 1. dubna začnou platit poměrně výrazné změny v zákoně o pojištění odpovědnosti z provozu. Motoristům s nimi ubude doklad, ale přibudou povinnosti. Hlavně těm, kteří mají zahradní traktůrky nebo elektrické koloběžky.

Bez zelené karty

Jednou z novinek, která přijde v druhé vlně, tedy v říjnu letošního roku, je možnost nechat zelenou kartu doma. Informace o sjednaných pojistných smlouvách budou dostupné online a díky tomu si budou moci policisté při silniční kontrole povinné ručení ověřit během pár sekund. Minimálně do konce roku však bude papírová forma zelené, respektive bílé karty potřebná pro cesty do zahraničí. V tuto chvíli se jedná o tom, že v zahraničí by už během příštího roku měla stačit jen online verze zelené karty.

Už dnes však platí, že i v Česku stačí mít zelenou kartu jen vyfocenou v mobilu. Řada pojišťoven má také své aplikace, kde je možné ji mít nahranou.