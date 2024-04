Analýza: EU by k zastavení ataku elektromobilů z Číny potřebovala 50% cla

Evropská komise (EK) loni začala vyšetřovat subvencování výroby elektromobilů v Číně a podle listu se předpokládá, že vyšetřování bude dokončeno v nejbližších týdnech.

„Očekáváme, že Evropská komise uvalí cla v rozpětí od 15 do 30 procent. I když budou cla na horní hranici tohoto rozpětí, někteří čínští výrobci budou u vozů vyvážených do Evropy dál dosahovat solidních ziskových marží díky svým značným výhodám na straně nákladů,“ uvedla podle FT společnost Rhodium Group. „Aby přestal být evropský trh pro čínské výrobce elektromobilů atraktivní, byla by pravděpodobně zapotřebí cla v rozpětí 40 až 50 procent,“ dodala.

U podniků kontrolujících velkou část svého dodavatelského řetězce, jako je čínská automobilka BYD, by podle zprávy musela být cla zřejmě ještě vyšší. Společnost BYD nyní například svůj model Seal U prodává v Číně za 20 500 eur (zhruba 516 000 Kč) a v Evropské unii za 42 000 eur (více než milion Kč). V Číně tak na jednom voze podle odhadů vydělá 1 300 eur, zatímco v EU zisk na jeden automobil dosahuje 14 300 eur. BYD má tedy silnou motivaci automobily do EU vyvážet, upozorňuje Rhodium Group.

Dovoz do EU již nyní podléhá desetiprocentnímu clu, což v případě modelu Seal U představuje zhruba 2 100 eur na jedno vozidlo. „Podle našich výpočtů by při 30procentním clu firma stále dosahovala v EU o 15 procent vyššího zisku (na jeden vůz) než v Číně. To znamená, že vývoz do Evropy by zůstal velmi atraktivní,“ píše se ve zprávě.

Evropská komise začala vyšetřovat subvencování výroby elektromobilů v Číně loni v říjnu. Předsedkyně EK Ursula von der Leyenová loni v září Peking obvinila, že zaplavuje světové trhy elektromobily, jejichž ceny jsou uměle nízké díky obrovským státním dotacím.

Hodnota dovozu elektromobilů vyrobených v Číně do EU vloni dosáhla 11,5 miliardy dolarů (zhruba 270 miliard Kč). Prudce tak vzrostla z 1,6 miliardy dolarů v roce 2020. Údaje zahrnují kromě aut čínských značek rovněž automobily zahraničních značek vyrobených v Číně, píše Financial Times.