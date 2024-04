Od dubna musí zbystřit majitelé elektrokoloběžek i seniorských trojkolek

Automobilovou hantýrkou by se o tom dalo mluvit jako o faceliftu. Povinné ručení se od 1. dubna dočkalo změn. Pro majitele osobních vozů to přelomové novinky nejsou. Zpozornět naopak musí majitelé různých vozítek, jako jsou třeba těžší a rychlejší elektrokoloběžky nebo seniorské trojkolky: ti všichni musí mít toto pojištění nově také.

Povinné ručení nově musí mít:

některé typy elektrických koloběžek,

vozítka typu segway a další dvojkolky,

některé typy „seniorských“ motorových trojkolek,

zahradní traktůrky (když s nimi vyjedete mimo vlastní pozemek),

motorová golfová vozítka,

pracovní stroje nebo průmyslová zařízení schopná samostatného přemístění,

sněžné skútry a rolby.

Ověřte si rychlost a hmotnost

Rozhodujícím faktorem, zda povinné ručení musíte mít, jsou hmotnost a rychlost vozidla, se kterým jezdíte mimo svůj soukromý pozemek. To se týká jakéhokoliv používání veřejné komunikace, ať už k jízdě, nebo jen k parkování. Pojistit musíte vozidla, která dosahují vyšší konstrukční rychlosti než 25 km/h, a také ta s provozní hmotností vyšší než 25 kilogramů, která mohou jet více než 14 km/h.

Kombinace hmotnosti a rychlosti může být ošidná například pro majitele seniorských elektrických trojkolek. Ty rekordy v rychlosti sice netrhají, ale naprostá většina má vyšší hmotnost než 25 kilogramů a některé z nich mohou podle uváděných technických parametrů rychlost 14 km/h překročit.

Pokud si nejste jisti hmotností či maximální rychlostí, prostudujte dokumenty, které k danému typu vozítka máte. Povinnost se nevztahuje na elektrokola a další motokola, kdy motor zabírá pouze při šlapání. Výjimku mají také motorové invalidní vozíky.

Pokud zjistíte, že budete muset některou ze součástí vašeho vozového parku nově pojistit, nemusíte se děsit. Třeba u elektrických koloběžek se cena povinného ručení pohybuje podle aktuální nabídky pojišťoven v řádu stokorun za rok.

Nově i na závodech

Povinnost zajistit pojištění pro úhradu případné újmy se nevyhnula ani oblasti motosportu. Odpovědnost leží na pořadatelích akcí, kteří nově musí zajistit pojištění pro jednotlivé závody, ale i testovací jízdy, školení a přípravy závodů či show – a to v rámci pojištění motosportu s minimálním limitem pro úhradu škod ve výši 50 milionů korun.

Smyslem povinného ručení je, aby se z něho platily újmy, které způsobíte provozem motorového vozidla ostatním. Na základě dosavadní praxe, kdy se některé škody vyšplhaly i do desítek milionů, zvyšuje zákon minimální pojistné limity. Ty vzrostly z 35 na 50 milionů korun. Týká se to nových i stávajících smluv. Pojišťovny změny provedly automaticky, jen u starších smluv je mohou řešit individuálně.

Dochází také k přenesení povinnosti mít sjednané povinné ručení z vlastníka na provozovatele, který je zapsán v registru vozidel – týká se to například leasingů.

Skončila také povinnost vozit s sebou při cestách po ČR takzvané zelené karty, tedy doklad o sjednaném povinném ručení, ať už v papírové nebo digitální podobě. Nahradí je online evidence povinného ručení, a to nejpozději od 1. 7. 2024, až bude dokončen proces digitalizace povinného ručení. Policie si vše ověří elektronicky.

S tímto zjednodušením úzce souvisí nová povinnost pojišťoven, která se týká zasílání údajů o pojištění České kanceláři pojistitelů. Nově budou muset všechny pojišťovny zaznamenávat informace o uzavřeném pojištění auta online, a to v reálném čase. K přechodu na tento online systém dojde k 1. 10. 2024.

Bez povinného ručení nevyjíždějte

Rozhodně doporučujeme bez povinného ručení na silnice nevyjíždět. V případě zavinění nehody by po vás Česká kancelář pojistitelů vymáhala způsobené škody. I bez zavinění nehody riskujete vysokou pokutu, která se může vyšplhat až na 50 tisíc korun. Rovněž Česká kancelář pojistitelů by vás mohla vyzvat k zaplacení příspěvku do svého garančního fondu. Ten se pohybuje v rozsahu 30 až 90 korun za den, kdy vozidlo nebylo pojištěno.

Že s autem nejezdíte, neznamená, že nemusíte mít povinné ručení. Pokud se chcete této povinnosti zbavit, musíte auto odhlásit z registru vozidel a odevzdat SPZ. Například u elektrokoloběžek však žádná možnost odhlášení z registru není. Povinné ručení tak musíte mít, i když vyjedete na ulici jen jednou za čas.

I když se vás aktuální změny v povinném ručení nemusejí nyní prakticky nijak dotknout, není od věci i toto pojištění čas od času projít. Povinné ručení lze navíc kombinovat s různými připojištěními, kdy začne v podstatě fungovat jako havarijní pojištění, které vás chrání i pro případ škod, které vzniknou na vašem vozidle či zavazadlech.