KVÍZ: Helma, desatero, pojištění. Jste připraveni na cyklistickou sezonu?

Mnozí cyklisté už sezonu zahájili. Ti, kdo to mají teprve v plánu, by měli své kolo před první jízdou důkladně zkontrolovat, nejlépe ho odvézt do specializovaného servisu. Špatný technický stav kola totiž může být příčinou nehody, která by mohla způsobit vážná zranění a úrazy.

Mezi nejvážnější úrazy při jízdě na kole patří poranění hlavy, která mají často i fatální následky. Předcházet jim lze zejména používáním přilby. To potvrzují i policejní statistiky nehod, podle kterých loni zemřelo 39 cyklistů. Přitom pouze 11 z nich mělo při nehodě helmu, zbylých 28 nikoli.

Dalším rizikem jsou zloději. Podle statistik Policie ČR bylo v loňském roce odcizeno celkem 4 156 jízdních kol a elektrokol v hodnotě 126,2 milionů korun. Celorepubliková průměrná škoda odcizeného kola tak přesáhla částku 30 tisíc korun.

Téměř čtvrtinu kol ukradli loni v Praze. Hlavní město se tak oproti zbytku republiky vymyká nejen počtem krádeží, ale i průměrnou škodou. Zloději tam kradli kola v průměru za 45,4 tisíc korun, což je o 15 tisíc korun více, než je průměr zbytku republiky.

Rostoucí investice do cyklistického vybavení potvrzují i statistiky ERV Evropské pojišťovny, která specializované pojištění jízdních kol a elektrokol nabízí. „Drobných krádeží levnějších kol meziročně ubylo. Oproti tomu nám ale klienti hlásili škody na dražších modelech. Průměrná škoda byla vloni u odcizeného kola téměř 50 tisíc korun,“ říká Vlastimil Divoký, manažer marketingu a komunikace ERV Evropské pojišťovny.