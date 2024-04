SVJ si bude brát úvěr na opravu balkónů. Musím platit, i když balkon nemám?

Pan Pavel vlastní třípokojový byt v jedenáctipatrovém paneláku. Balkony jsou za hranicí své životnosti a je nutná jejich rekonstrukce.

„Už z diskusí na chodbách je jasné, že to nebude lehké rozhodování. Někdo preferuje co nejlevnější řešení, abychom jen splnili bezpečnostní předpisy, někdo by rád měl balkón i hezký a někdo třeba i větší,“ popisuje majitel bytu. On sám ale balkón nemá, bydlí v přízemí. „S největší pravděpodobností si bude SVJ brát úvěr, jsem povinen se podílet na jeho splácení?“ ptá se čtenář iDNES.cz

To ale není jediný problém. Přestože už dvakrát bylo svoláno shromáždění, z 33 vlastníků přišlo jen pár, a schůze skončila dříve, než vůbec mohla začít. „Výbor tvrdí, že rozhodne sám, to se mi ale nelíbí už vůbec. Má na to právo? A není možné hlasovat per rollam?“ ptá se pan Pavel.

Rozhoduje nadpoloviční většina

„Pokud by oprava balkonů nebyla finančně nákladná a vešla by se do částky tisíc korun na jednotku, případně do částky určené ve stanovách, nebo pokud by se jednalo o havárii, pak by o opravě mohl rozhodovat výbor,“ vysvětluje advokát Pavel Nastis.

Pavel Nastis Práva absolvoval na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

V roce 2004 složil advokátní zkoušky.

Specializuje se především na občanské, obchodní, směnečné, rodinné a trestní právo.

S největší pravděpodobností ovšem bude oprava nákladnější. A protože balkony jsou společnými části domu a podle občanského zákoníku rozhodování o opravě nebo údržbě společné části patří do působnosti shromáždění, musí rozhodnout shromáždění. To uděluje i souhlas k uzavření smlouvy o úvěru, a to včetně schválení jeho výše i podmínek.

„K přijetí rozhodnutí je podle občanského zákoníku potřebná nadpoloviční většina hlasů přítomných vlastníků jednotek, pokud stanovy neurčují vyšší většinu hlasů,“ upřesňuje advokát a upozorňuje, že pokud by bylo rozhodováno per rollam (tj. mimo zasedání), je nutná nadpoloviční většina hlasů všech vlastníků. Každý vlastník má počet hlasů odpovídající velikosti jeho podílu na společných částech, tedy neplatí, že jeden vlastník rovná se jeden hlas. Vlastník garsonky má menší počet hlasů než vlastník čtyřpokojového bytu.

Splácení úvěru se zpravidla řeší tak, že se zvýší příspěvky na správu domu a pozemku, i o tom rozhoduje shromáždění.

„Jestliže stanovy neurčují jinak, pak i zmíněný čtenář, který bydlí v přízemí a nemá balkon, se bude muset na úhradě opravy balkonů podílet,“ shrnuje advokát.