Povinné ručení zdraží až o pět procent, zlevní ho bonusy a důkladné hledání

Nejvíce platí řidiči v Ústeckém kraji, Praze a Karlovarském kraji. Nejméně stojí pojištění vozidel v Jihlavě, Zlíně a Pardubicích. Vyplývá to z roční analýzy vývoje cen povinného ručení, kterou zpracoval srovnávač Srovnejto.cz.

Od roku 2017 se ceny povinného ručení snižovaly pouze v covidových letech, kdy lidé jezdili méně a měli tedy méně pojistných událostí.

Cenu povinného ručení zvedá inflace

„V posledních dvou letech však silná inflace v České republice vedla k vyšším nákladům na opravy a k tlaku na pojišťovny, aby v posledních třech letech zvýšily pojistné sazby. Přesto jsou tato zvýšení pod úrovní inflace a očekáváme, že zdražování bude pokračovat i v roce 2024 tempem ve výši okolo 5 %, a to i přestože celková míra inflace postupně klesne zpět pod 5% hranici,“ říká Nicolas Eich, generální ředitel Srovnejto.cz.

V roce 2023 museli hlouběji sáhnout do kapsy hlavně řidiči Praze, kde průměrná cena povinného ručení dosahuje 5 289 korun. Na druhém místě je Karlovarský kraj, v němž povinné ručení stojí řidiče v průměru 4 285 korun. Třetí nejdražší autopojištění mají pak řidiči v Ústeckém kraji s průměrnou cenou 4 156 korun. Právě Ústecký kraj se však stal co do výše průměrné ceny povinného ručení rekordmanem. Majitelům vozidel zde oproti loňskému roku zdražilo povinné ručení o 4,9 %.

„Přestože je Praha dlouhodobě nejdražší, překvapivě roste v hlavním městě cena nejpomaleji. Kde je největší hustota vozidel, bude vždy i nejvíce nehod a povinné ručení musí být nejdražší. To dokazuje i případ Ústeckého kraje, který byl v loňském roce na třetím místě i v počtu dopravních nehod na svém území,“ poznamenává Tomáš Růžička, hlavní analytik pojištění Srovnejto.cz.

Naopak Vysočina s průměrnou cenou povinného ručení 3 047 korun je dlouhodobě nejlevnějším krajem, v porovnání se zbytkem republiky je zde nízká hustota osídlení a nízký počet aut v přepočtu na jednoho obyvatele.

Vzhledem k tomu, že ceny povinného ručení neustále rostou, mnoho lidí řeší, jak by se na něm dalo ušetřit. Zde je několik tipů:

Porovnávejte!

Nejjednodušší cestou, jak za povinné ručení neplatit zbytečně moc, je porovnávat nabídky. Využít k tomu můžete řadu webových srovnávačů, které to udělají za vás, a po zadání několika málo údajů vám předloží všechny dostupné cenové nabídky. Pokud pojištění sjednáváte svépomocí, oslovte vždy více pojišťoven. Rozdíly mohou být i několik tisíc korun ročně. Doporučujeme tedy nikdy nebrat hned první nabídku, která se k vám dostane.

Zpravidla také platí, že levnější pojištění mají ti, kteří je sjednávají online. Smlouva a všechny náležitosti pak prostě přijdou e-mailem a vy nemusíte nikam chodit.

Zvolte roční platbu

Cena povinného ručení se liší i v závislosti na tom, jaké auto chcete pojistit. „BMW se stovkami koní pod kapotou zní lákavě, ale dokážete si představit, jaké jsou jeho provozní náklady? Auto se silným motorem se prodraží nejen na pohonných hmotách, ale také na povinném ručení a havarijním pojištění. Při stanovení ceny sledují pojišťovny značku a model vozidla, zdvihový objem válců, výkon motoru nebo druh paliva. Rozdíly v ceně pojištění různých vozů mohou být tisíce korun ročně,“ připomíná srovnávač Srovnejto.cz.

A to potvrzuje i jeho konkurent Rixo, podle kterého je také povinné ručení lepší uhradit v roční platbě. „Cena je zcela individuální. Ovlivňují ji zejména model a stáří vozidla, místo vašeho trvalého bydliště nebo třeba váš věk, řidičské zkušenosti a předchozí chování v provozu, tedy váš bonus či malus. Na výslednou cenu má vliv také to, zda zaplatíte roční pojistné naráz, nebo si je rozložíte. Úhrada ve splátkách vyjde o něco dráž. Při rozhodování zohledněte kromě ceny pojistky rovněž výši pojistného limitu a asistenční služby, které můžete využít,“ radí Andrea Brádlerová z Rixa.

Využívejte bonusy

Pojišťovny evidují, jestli a jak často řidiči bourají, a to propisují i do cen pojištění. Všechny mají bonusový systém, ale každá si stanovuje individuální podmínky, jak jej převádí na slevy. Za bezeškodní průběh v délce 120 měsíců obvykle získáte maximální bonus, který pojišťovny promění ve slevu 50 až 60 procent.

Naopak si dejte pozor na takzvané malusy, které vám pojišťovna naúčtuje při větším počtu pojistných událostí. Jde o přirážku k pojistnému: napřed v podobě sníženého bonusu, u notorických „bouračů“ však může pojišťovna navýšit i základní pojistné, což bývá o 20 až 50 procent.