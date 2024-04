Mucholapky z Židlochovic jsou exportní hit s milionovým obratem

Pane řediteli, dovolí si k vám do kanceláře moucha?

Ano, jako kamkoliv jinam, kde je otevřeno, kromě té co stojí před fabrikou.

Proč jste si nechali postavit před fabriku sci-fi mouchu?

Je to taková památka mouchám. Tuhle nikdy nezabijeme. Autorem je umělec Josef Zahradník ze Stříbského mlýna u Ivančic.

Libor Moudrý (58 let) Vystudoval střední chemickou školu v Brně.

Pracoval několik let pro Brněnské papírny

v Brně a posléze v Židlochovicích. Po revoluci byla část fabriky vrácena restituentům, kteří už

v odbyt mucholapek do budoucna nevěřili. Po ukončení výroby a uzavření provozovny v roce 1991 začal Libor Moudrý sám podnikat jako OSVČ a pronajal si od nových majitelů část budov a stroje.

Nová výroba s několika málo zaměstnanci dokázala v té době chrlit 25 milionů mucholapek ročně.

Nyní má židlochovická Papírna Moudrý okolo osmdesáti stálých zaměstnanců.

Obrat firmy činí téměř

190 milionů korun.

Patříte mezi přední výrobce mucholapek na světě, kolik jich ročně vyrobíte?

V posledních letech jejich produkce přesahuje 60 milionů kusů.

Kde všude je po nich poptávka?

Poptávka je prakticky ve všech vyspělých státech světa, kde se řeší ochrana osob před hmyzem. Největší množství prodáváme do Spojených států a Ruska, nyní zkoušíme i africkou Zambii.

Jak se vám teď daří na ruském trhu?

Nespadáme do žádných sankcí, ale ruští zákazníci nám hlásí, že mají velké obstrukce na hranicích. Také platby se vracejí. To nahrává naši konkurenci z Číny, která tyto potíže nemá. Mají sice horší kvalitu, ale když si to ruský zákazník spočítá i s obstrukcemi, je to pro něj výhodnější. Takhle nám jeden významný zákazník právě mizí.

V Česku začalo letos teplé počasí neobvykle brzy, mouchy poletují už od února. Organizujete podle počasí i výrobu? Kdy se nejvíc mucholapky prodávají?

Na sezónu se musíme připravovat i půl roku dopředu, takže prakticky od září se začíná s produkcí zboží, které se vyrábí na sklad a prodává až za několik měsíců. Vliv počasí se většinou projeví až v poptávce na další období. Pětadevadesát procent produkce jde na export a největší poptávka je v prvních jarních měsících, aby bylo včas na pultech.

A co ostatní hmyz a škůdci – co vše vaše výrobky dokážou lapit?

Náš sortiment prostředků na hmyz je poměrně široký, od mravenců, přes moly, šváby, hlodavce až po slimáky a vosy. Zaměřujeme se nejen na ochranu osob, ale i rostlin. Ať mechanickými lapači, nebo lepidly a vosky. Unikátní je lepidlo na ochranu stromů ve spreji. Oblibu v poslední době získává velmi účinný přípravek na mravence – repelentní křída.

Na podzim proběhla médii zpráva, že Francie bojuje se štěnicemi. S těmito parazity se obecně těžce bojuje, dřív se vyhazoval i celý nábytek, aby se jich lidé zbavili. Na jakém principu funguje váš lapač?

Náš lapač je čistě mechanický. Umístí se na nohy postele a štěnice se přes lepovou plochu nemají šanci dostat.

Je to účinné?

Přichycená štěnice už nevleze na postel. Je to hlavně prevence.

Know-how vašich výrobků je lepidlo, na které se hmyz přichytí a nemůže se už ani hnout. Je to zároveň i váš patent?

Lepidlo patentově chráněno není, protože patent je částečným návodem k výrobě. Avšak receptura je přísně chráněna.

Kolik lidí ji zná?

V tuhle chvíli pět, dva autoři a lidé v přípravě.

Prozradíte ji někdy někomu?

Víc než recepturu si chráníme naše specifické stroje. Jejich mechanika je originální. Мají ocelovоu konstrukci z minulého století. Dodnes by je mnozí výrobci rádi od nás okopírovali.

V čem jsou tak jedinečné?

Jedinečnost spočívá v jejich jednoduchosti. Žádná složitá elektronika ani mechanika. Když se něco ulomí, za pár minut je svařeno. Servis se provádí kladívkem. Jsou prakticky nepoškoditelné. Pro konkurenci by mohly být návodem, jak upravit a zefektivnit svoji technologii výroby.

Máte v továrně i zkušebnu s hmyzem, kde testujete novinky?

Ano, insektária jsou součástí a je v nich umístěn laboratorní hmyz. Netestují se jen novinky v rámci vývoje a výzkumu, ale i standardní produkce.

Spolupracujete třeba i s přírodovědci na nějakých výzkumech?

Občas ano. Nyní například na projektu zaměřeném na ochranu ořešáků před klíněnkou jírovcovou pomocí lepových pastí.

Vaše výrobky jdou z většiny do exportu, zažíváte teď jedno z nejlepších období, když máme slabou korunu?

Co je slabá koruna? Její hodnota je momentálně slabší než před rokem, ale v dlouhodobém horizontu výrazně posílila, což nám způsobilo obrovské potíže. Našimi největšími konkurenty jsou firmy v Polsku a Číně, které tyto starosti nemají.

Za třicet dva let Papírna Moudrý zažila už leccos. V prosinci 2016 i obrovský požár haly na mucholapky. Všechny stroje ohořelé, lidé bez práce, škoda se vyšplhala na 28 milionů. Co se vám tenkrát na Nový rok 2017 honilo hlavou?

Nejdříve asi jako každému. Jestli má smysl usilovat o obnovení výroby a co všechno pro to bude potřeba udělat. Samozřejmě také, jestli bude na rekonstrukci dostatek finančních zdrojů. Naštěstí mě ve správném rozhodnutí podpořili zaměstnanci, pro které tohle období také nebylo vůbec jednoduché.

Jak vás podpořili?

Především se kolektiv semkl. Pracovali na tři směny v nelehkých podmínkách, byla zima, nemohli jsme topit. Hodně mě podrželi i psychicky, že to společně zase dáme dohromady. Dodnes máme minimální fluktuaci. Z naší firmy se moc neodchází.

Máte mezi zaměstnanci více mužů, nebo žen?

Převažují ženy. Jsou velice manuálně zručné.

Co vás letos čeká, ať už v inovacích či prodeji?

Doufám, že úspěšná sezóna. Jako každý rok zařazujeme do sortimentu nový produkt. Tentokrát se jedná o dva přípravky na mravence v gelovém provedení. Také budeme pokračovat ve snaze o expanzi našich výrobků na trhy západní Evropy a do Afriky.