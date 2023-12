Jak je to s pojištěním elektromobilů v Česku a co chystají pojišťovny

Problém s elektromobily je hlavně v jejich ceně a pak v tom, jak moc jsou prošpikovány technikou. I nehoda, která se na první pohled tváří jako naprosto běžná, může skončit totální škodou.

Navíc je to pro pojišťovny stále poměrně nový typ aut. Mají s ním málo zkušeností, a tak je pro ně obtížnější nastavit cenu havarijního pojištění.

I servisy se s elektromobily stále učí

Elektromobil je technicky velmi složitý stroj a nejbližší automechanik ho pravděpodobně nezvládne ani diagnostikovat. A baterii na rozdíl od motoru nemůže rozebrat a zase složit. Servis elektromobilu možná bude stále častější dovedností autoservisů, ale zatím jde o vysoce specializovanou činnost. Zároveň je v případě nehody oprava takového vozu velmi nákladná.

„Auta s elektrickým pohonem jsou dnes stále dražší než ta s konvenčním, což ovlivňuje výši pojistného. Stejně jako konkrétní typ vozu a jeho stáří. Dále posuzujeme vlastnosti řidiče, jeho zkušenosti, předchozí škodný průběh nebo místo, kde vozidlo provozuje. Méně zkušení řidiči, respektive takoví, kterým se karamboly nevyhýbají, budou mít pojištění dražší. Ve velkých městech s hustším provozem, kde je vyšší riziko dopravní nehody, bude řidič na havarijním pojištění také připlácet,“ říká Jaroslav Hořeňovský, produktový manažer autopojištění z ČSOB Pojišťovny.

Štěpán Nešpor z internetového srovnávače Klik.cz k tomu dodává: „Průměrně je cena pojištění elektromobilu o pětinu vyšší než u srovnatelného vozu za stejnou cenu a ve stejné třídě, který má spalovací motor.“

Rozdíly nejsou úplně malé

Webový srovnávač Klik.cz porovnal havarijní pojištění několika modelů nejprodávanějších značek na českém trhu s podobnou výbavou, výkonem a cenou. Do hodnocení zahrnul také věk řidiče – modelovým příkladem byl třicátník z Prahy. Ve výsledku mohou mít některé elektromobily až o 40 procent dražší havarijní pojištění než srovnatelné vozy se spalovacími motory.

Nejprodávanějším elektromobilem v Česku je Škoda Enyaq iV. Cena vozu je přibližně jeden a čtvrt milionu korun, přičemž havarijní pojistka začíná na 23 041 korunách ročně. Pro srovnání dobře poslouží podobně velké a drahé SUV Škoda Kodiaq s dvoulitrovým benzinovým motorem. Takové auto je možné havarijně pojistit za zhruba 13 524 korun. Pojištění naftové verze tohoto auta stojí podobně.

Na silnicích se často setkáváme i s elektrickými Volkswageny, proto se do výběru také dostaly. „V případě elektromobilu ID.3, který velikostí odpovídá golfu a stojí v Česku minimálně jeden milion korun, vyjde havarijní pojistka nejméně na 19 726 korun ročně. Volkswagen Golf GTD s naftovým motorem s výkonem 147 kW za 1 057 900 korun je možné havarijně pojistit od 17 530 korun, na variantu GTI s cenou 953 000 korun a dvoulitrovým benzinovým motorem TSI je možno uzavřít havarijní pojištění za 16 241 korun,“ vychází srovnání na Klik.cz.

„Opačná situace je u povinného ručení. Jeho cena je u elektromobilu Škoda Enyaq iV o 23 procent levnější než u srovnatelného SUV Škoda Kodiaq se stejnou pořizovací cenou,“ nabízí porovnání Jaroslav Hořeňovský s tím, že cenu povinného ručení ovlivňuje řada parametrů vozidla. „Jedním z nich bývá i objem motoru. Tento údaj však u elektromobilů odpadá, což může v metodice výpočtu pojistného u některých pojistitelů skutečně vést k nižší ceně.“

Speciální služby pro elektrovozy

Kromě toho, že pojišťovny neustále pracují na správném, a hlavně dostupném pojištění pro elektromobily, začaly také nabízet speciální asistenční služby pro řidiče těchto vozů. Mezi nejběžnější patří odtah k nabíjecí stanici či pomoc se startováním, pokud se akumulátor zcela vybije. „Síť dobíjecích stanic je v Česku už solidně zahuštěna, přesto může vybití baterie na delší cestě nepříjemně překvapit. Příplatek za podobné asistenční služby se tedy řidičům zcela jistě vyplatí. Podobně je dobrým nápadem nechat si pojistit například dobíjecí kabely k vozidlu,“ radí Štěpán Nešpor z Klik.cz.

Elektromobilisté ale často nechtějí jako náhradní vozidlo auto se spalovacím motorem. V tomto případě ale může být zapůjčení elektromobilu problém.

„Spolupracujeme s řadou půjčoven, které nabízejí velmi široký výběr náhradních vozů. Možnost zapůjčení elektrického, hybridního nebo plug-in hybridního auta bude záviset na dostupnosti v síti partnerů půjčoven,“ vysvětluje pojišťovna Allianz.

A srovnávač Rixo tato slova potvrzuje: „Pokud byste kvůli opravám elektromobilu museli využít náhradní vozidlo, počítejte s tím, že si budete muset opět zvyknout na řízení benzinového nebo naftového auta. Na to, až budou pojišťovny garantovat náhradní elektromobily ke krátkodobému zapůjčení, si ještě chvíli počkáme.“

Fixní spoluúčast je výhodnější

Při výběru havarijního pojištění pro elektromobil je třeba dávat pozor na to samé jako u auta se spalovacím motorem. Je dobré sledovat především rozsah krytí a v neposlední řadě také spoluúčast. Ta může být určena pevnou částkou, případně se může pohybovat od jednoho do dvaceti procent škody. Při cenách oprav a dílů to není vůbec zanedbatelná položka. Odborníci zpravidla doporučují fixní spoluúčast, která bývá výhodnější. Hlavně u drahých vozů.

Vždy si zkontrolujte, že pojistka kromě nehody kryje také krádež, střet se zvěří, poškození zvířetem, vandalismus nebo živelní události: poničení auta spadlým stromem, krupobitím či povodní. Připomínáme, že poškození zvěří a zvířetem není totéž.

Zvěř žije volně v lese a nikdo za ni neodpovídá. Škody na autě tak pokryje právě jen správně sjednané havarijní pojištění, případně vaše vlastní peněženka. Zvíře je tvor domácí a je jedno, jestli je to pes, kočka, kůň nebo kráva. A všechna tato zvířata mají svého majitele, který za ně nese odpovědnost. Škody by tak primárně měly jít z jeho kapsy. Ale třeba u toulavých koček prakticky není možné majitele dohledat, proto opět pomůže havarijní pojistka.