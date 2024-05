Díky životnímu pojištění můžete ušetřit na daních. Na co máte nárok

Od 1. 1. 2024 došlo v rámci novely zákona o daních z příjmů u fyzických osob k výrazné změně. Za rok 2024 tak bude možné si poprvé odečíst od základu daně příspěvky v celkové výši 48 000 korun. „Jde přitom o souhrnnou částku zaplacenou za všechny produkty zabezpečení na stáří,“ říká daňová poradkyně Barbora Jeníková ze společnosti KODAP. K těm patří nejen soukromé životní pojištění a penzijní spoření, ale také novinky, dlouhodobý investiční produkt (DIP) a pojištění dlouhodobé péče.

Aby bylo možné daňové odpočty uplatnit, musí životní pojištění splňovat potřebné parametry:

Životní pojištění je sjednáno minimálně do věku 60 let.

Je uzavřeno alespoň na dobu 10 let (platí pro smlouvy od 1. 1. 2024) nebo na dobu 5 let (platí pro smlouvy do 31. 12. 2023).

Jste pojištěni na riziko „dožití“, či „smrt, nebo dožití“.

Pojištění jste uzavřeli sami sobě (jste pojistník i pojištěná osoba).

Vytvořenou finanční rezervu vyberete až na konci životního pojištění (nikoliv v jeho průběhu).

Odpočty lze uplatnit také v případě, že na dožití máte sjednanou pevně danou pojistnou částku. Přitom platí: minimální částka 40 000 korun, pokud pojistná doba činí nejméně 10 a nejvýše 20 let, nebo 70 000 korun, pokud pojistná doba činí více než 20 let.

Na životní pojištění může přispívat zaměstnavatel. Tyto příspěvky si ale zaměstnanec nemůže ve svém daňovém přiznání uplatnit.

Příspěvky od zaměstnavatele nejsou omezené žádnou maximální částkou. Určitým limitem je ale suma 50 000 korun. Příspěvky hrazené zaměstnavatelem na daňově podporované produkty spoření na stáří jsou totiž do úhrnné výše 50 000 korun ročně u zaměstnance osvobozeným příjmem ze závislé činnosti.

„To znamená, že do této částky nepodléhají žádným povinným odvodům ze mzdy jak na straně zaměstnance, tak na straně zaměstnavatele,“ vysvětluje Barbora Godajová, hlavní účetní společnosti TaxCounting. Pokud by hranice byla překročena, podléhá nadlimitní část příspěvku odvodům sociálního a zdravotního pojištění, uhradit bude třeba také daň ze závislé činnosti. „Na straně zaměstnavatele se bude vždy jednat o daňově uznatelný náklad. Částka není nijak limitována,“ doplňuje Godajová.

Tyto výhody ovšem platí, jen když dodržíte výše uvedené podmínky. Pokud je porušíte a smlouvu vypovíte předčasně, všechno, co jste za posledních 10 let díky životnímu pojištění ušetřili, budete muset dodanit, pouze na daňové úlevy starší 10 let se povinnost dodanění nevztahuje.

„Pokud poplatník předčasně zruší životní pojištění, na které mu přispíval zaměstnavatel, musí mu tuto skutečnost oznámit do konce kalendářního měsíce, kdy smlouvu zrušil. Má také povinnost příspěvky od zaměstnavatele zpětně dodanit za období 10 let, a to jako příjem ze závislé činnosti,“ dodává Jeníková.