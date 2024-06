Okamžité platby jsou i v eurech. Banky hlídají praní špinavých peněz

Pryč je doba, kdy převod peněz z jedné banky do druhé trval i pár dnů a za expresní převod si banky účtovaly tučné poplatky. Teď je doba překotná i převratná. Bezhotovostní převody peněz jsou dnes rychlejší než předávka z ruky do ruky. Na účet přiskočí částka během okamžiku, v jakýkoliv čas a den a ve většině případů bez jakéhokoliv poplatku. Banka přitom musí ohlídat, že nejde o praní špinavých peněz ani o podvodnou platbu.

Okamžité platby v korunách poskytují už téměř všechny tuzemské banky. Aby se převod uskutečnil během pár sekund, podmínkou je, aby banka odesílatele a banka příjemce byly zapojeny do systému okamžitých plateb. Seznam bankovních domů, které v tomto režimu fungují, zveřejňuje a aktualizuje Česká národní banka. Nejnověji se v něm objevila Partners Banka, která začala pro veřejnost fungovat od března 2024.

Teď se rozbíhá druhé kolo rychlých převodů, a to v eurech po Evropě. Požaduje to evropská norma. Jako první v roce 2020 odstartovala tuto službu Oberbank, a to pro podnikatele i fyzické osoby. Loni v květnu, jako druhá, umožnila okamžité euro platby JαT banka, a to do limitu 15 tisíc eur.

Okamžité euro platby má nově i Fio banka

Nově od letošního května umí okamžité euro platby i Fio banka. „Kromě osvědčených okamžitých plateb v českých korunách mohou nově klienti odesílat i přijímat bez zbytečných odkladů také eura. Okamžitý platební styk je možný s bankami, které tyto platby také podporují, tedy nejen s bankami na Slovensku, ale i po celé Evropě,“ říká Jakub Heřmánek, tiskový mluvčí Fio banky.

Během pár sekund mohou klienti Fio banky odeslat jednorázově až 4 tisíce eur a celkový denní limit pro každého klienta je pak 16 tisíc eur. Okamžité platby eurem přitom mohou využívat podnikatelé i fyzické osoby, a to zdarma. Čísla přitom potvrzují, že má tato služba úspěch.

„Na Slovensku byla tato služba velmi očekávaná a klienti se na ni těšili. V Česku to byla pro klienty spíš překvapivá novinka, o které se tolik předem nemluvilo. O to unikátnější výhoda to nyní pro ně je a oceňují ji. To dokazují i čísla, kdy každý den je 30 procent odchozích a 20 procent příchozích okamžitých plateb v eurech uskutečněno na českých účtech,“ říká Heřmánek.

Praní špinavých peněz musí banka ohlídat

A jak banka hlídá, že nejde o praní špinavých peněz? „Jelikož platby odcházejí okamžitě během několik sekund, kontrola je náročnější než u standardních plateb, kde získáváme určitý čas na prověření navíc. Máme ale rozsáhlý systém vnitřních mechanismů a kontrol, který hlídá všechny platby včetně okamžitých a v případě podezření dokážeme tyto platby zastavit, prověřit a následně zase pustit dál,“ přibližuje Heřmánek a dodává, jedním z bezpečnostních prvků jsou i limity na tyto platby. Tedy to, že jednou platbou smí každý klient odeslat maximálně 4 tisíc eur a za den nejvýše 16 tisíc eur.

Do roku 2027 musí okamžité euro platby spustit i další naše bankovní domy. „Nařízení Evropské unie říká, že nejzazší termíny pro neeurové země, tedy i pro Česko, jsou 9. leden 2027 pro přijímání plateb a 9. říjen 2027 pro odesílání plateb. My tedy už máme hotovo, nebudeme muset tyto termíny řešit a budeme se moct soustředit na jiné projekty,“ poznamenává mluvčí Fio banky.

Zapojit do systému okamžitých euro plateb banky v EU do roku 2027 dává smysl. Zvlášť pro podnikatele to bude cenná služba. Euro je ve firemním sektoru v České republice totiž široce používané a střední a větší firmy by už bez jednotné evropské měny ani nemohly fungovat. Euro při své činnosti využívá téměř polovina firem a podnikatelů a v případě firem s obratem nad 40 milionů korun jsou to dokonce čtyři pětiny. Vyplývá to z průzkumu ČSOB.

Čas jsou peníze, v korunách i eurech

Mít v podnikání peníze na účtu okamžitě a hned zaplatit i svým partnerům dává firmám jistotu a utužuje v eurozóně i dobrou platební morálku. Čas jsou zkrátka peníze. „Naše firmy a podnikatelé jsou s eurem silně propojeni a naprosto standardně ho využívají ve své obchodní činnosti – od zahraničních plateb přes tržby z prodeje výrobků a domácí platby ke splácení úvěrů a účetnictví až po výplaty a hrazení nájmů. Lze předpokládat, že provázanost naší ekonomiky s eurem se bude dál prohlubovat,“ říká Pavel Prokop, výkonný ředitel firemního bankovnictví ČSOB.

Podnikatelé využívají euro nejčastěji při platebním styku se zahraničními odběrateli nebo dodavateli, takových je dokonce 82 procent. „Ano, platím v eurech za materiál, který používáme v provozu,“ potvrzuje Jan Král, majitel firmy Janova pec. „Když importujeme nějaký materiál, platby probíhají v eurech,“ přidává se Libor Kráčalík, jednatel společnosti Hydraulics Slopné. Dalších 34 procent firem přitom uvádí, že platí v eurech i tuzemským dodavatelům a odběratelům.

Banky na okamžitých euro platbách pracují

A jak se připravují na okamžité euro platby další bankovní domy? „Budeme se držet termínů, které nám ukládá legislativa EU. Je to náročný úkol, ale umíme nastavit systémové kontroly tak, abychom splňovali všechny legislativní požadavky,“ říká Michaela Průchová, mluvčí ČSOB.

„Umožníme přijímání a odesílání zahraničních plateb v eurech v okamžitém režimu během roku 2026,“ poznamenává Filip Hrubý, mluvčí České spořitelny. „Okamžité euro platby plánujeme v Raiffeisenbank spustit v průběhu roku 2026. Přesné datum bude stanoveno později s ohledem na jiné regulace v oblasti platebního styku, které musí banka splnit,“ dodává mluvčí RB Tereza Kaiseršotová.

„Pro naší zahraniční pobočku na Slovensku plánujeme příchozí SEPA okamžité platby již v lednu roku 2025 a v září 2025 možnost zadávat odchozí SEPA okamžité platby. Pro naše klienty Komerční banky v České republice se budeme držet lhůt, které ukládá nařízení EU,“ přibližuje Šárka Neoralová, mluvčí Komerční banky.

Bankovní domy zároveň přiznávají, že je to poměrně náročný úkol. Pro banky mimo Eurozónu je totiž klíčové napojení na evropské clearingové systémy, které zpracovávají eurové platby v reálném čase. V reálném čase musí banky zároveň zajistit i kontroly, které zamezí podvodným platbám a zabrání praní špinavých peněz. A to se samozřejmě neobejde bez investic do potřebných kontrolních i bezpečnostních systémů.