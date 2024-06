Vše zjistí notář a dluhy platit nemusím. Nejčastější mýty kolem dědictví

Vyřízení pozůstalosti je notáři přiděleno soudem podle předem stanoveného rozvrhu. Je to jediný případ, kdy si pro notářskou službu nemůžete notáře sami vybrat. Notář ověří, zda dotyčný sepsal a u notáře uložil svou závěť nebo manželskou smlouvu, také prohledá veřejné registry, do kterých má přístup.

„Tedy například zjistí, zda měl dotyčný nemovitý majetek, podíl v obchodní společnosti, penzijní spoření či životní pojištění. Už ale nedokáže vypátrat, ve kterých bankách měl osobní účty, protože přístup do centrálního registru nemá. Takový majetek musí označit sami dědicové,“ vysvětluje prezident Notářské komory ČR Radim Neubauer.

Pokud jste se dozvěděli o smrti příbuzného a myslíte si, že byste měli dědit, ale nevíte, jak zjistit, že probíhá dědické řízení, podívejte se na stránky Notářské komory, kde je zveřejněn rozpis pozůstalostních řízení.

Na nejčastější dotazy týkající se dědictví odpovídá advokát Ondřej Preuss, zakladatel webu DostupnyAdvokat.cz.

Pokud není v manželství dohodnuto jinak, jsou všechny příjmy součástí společného jmění manželů. Platí to i pro příjmy z dědictví?

Součástí SJM (společného jmění manželů) nejsou úplně všechny příjmy a veškerý majetek, které jeden či druhý manžel po dobu trvání manželství získá. Existují určité zákonné výjimky. Jednou z nic jsou i věci, které některý z manželů nabyl darem nebo zdědil. Z tohoto pravidla existuje jediná výjimka, kdy by bylo dědictví či dar výslovně adresováno oběma manželům. Například by byli oba označeni za dědice v závěti.

Dědí se i dluhy?

Podle obecného pravidla platí, že se při převzetí dědictví dědí i veškeré dluhy. Samozřejmě ale v situaci, kdy by zůstavitel zanechal majetek (tj. aktiva – peníze na účtu, nemovitosti, auto atd.) v hodnotě například ve výši 100 000 korun a pasiva (půjčky, dluhy) například ve výši 500 000 korun, pak není cílem dědice zruinovat. Zákon proto umožňuje potenciálním dědicům několik cest, jak dědictví odmítnout.

Jak se dají zděděné dluhy odmítnout?

Nelze samozřejmě přijmout jen aktiva a dluhy odmítnout. Dědictví lze odmítnout jen jako celek do jednoho měsíce ode dne, kdy soud dědice vyrozuměl o jeho právu odmítnout dědictví.

Nepominutelní dědicové, typicky děti zůstavitele, mohou dědictví odmítnout s výhradou povinného dílu. Znamená to, že jim i přesto bude náležet čtvrtina dílu, který by jim náležel, kdyby dědictví neodmítli.

Další možností je dědictví se vzdát ve prospěch jiného dědice, který s tímto krokem souhlasí. Popřípadě uplatnit institut výhrady soupisu pozůstalosti. V takovém případě jsou sice dědicové povinni hradit dluhy, věřitel po nich ale může chtít plnění pouze do výše ceny pozůstalosti.

V praxi ale někdy nastanou situace, kdy dědic má zájem i na převzetí předluženého dědictví. Může se tak stát typicky v situaci, kdy předlužení není příliš velké a aktiva mají pro dědice určitý význam (například jde o rodný dům či rodinný podnik, který má potenciálně slibnou budoucnost).

Co se stane, pokud dědictví odmítnu? Vstupují do dědického nároku moje děti?

Záleží, který z uvedených právních institutů využijete. Například zřeknutí se dědického práva se vztahuje i na potomky dědice, neuvádí-li smlouva výslovně něco jiného. V případě odmítnutí dědictví vstupují do dědického podílu buď potomci této osoby, případně může dojít k tomu, že uvolněný podíl „přirůstá“ ostatním spoludědicům.

Součástí pozůstalosti mého otce je zůstatek na životním pojištění, který činí zhruba tři sta tisíc. Má ho ale zdědit jeho dávná přítelkyně, jak je to možné?

U životního pojištění nejspíše byla určena obmyšlená osoba. To je kdokoli, koho zůstavitel v pojistce určí. Typicky jde právě o manžela či potomky, ale může jít také o přítelkyni, kamaráda, rodiče či kohokoliv dalšího. Možná váš otec jen zapomněl pojistku aktualizovat. S tím už se ale nedá nic dělat.

Otec daroval za života dům mému bratrovi. Jeho další majetek je ale zanedbatelný. Není to nepřímé vydědění? Můžu se nějak bránit?

Záleží na tom, kdy k darování došlo. V případě darování v posledních třech letech před smrtí zůstavitele lze uplatnit takzvanou kolaci. To znamená, že dojde k započtení toho, co nepominutelní dědicové získali od zemřelého v posledních třech letech před jeho smrtí. Tento institut nelze uplatnit na běžné dárky typu dary k narozeninám. Nicméně pokud je zbytek majetku zanedbatelný, ani toto nepomůže.