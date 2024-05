Na koho napsat elektřinu a plyn při pronájmu bytu, radí odborník

Existují samozřejmě dvě možnosti, jak to celé udělat. Buď si energie nechá majitel bytu napsat na sebe, nebo se vše převede na nájemníka. Co je podle vás lepší?

Každá z možností má svá pro a proti. Pokud jsou energie psané na majitele bytu, pak je platí majitel bytu a zároveň řeší případné nedoplatky i přeplatky. Nájemce mu pak předem domluvenou částku posílá spolu s nájemným a víc řešit nemusí. Majitel bytu tak získává přehled o uskutečněných platbách a má jistotu, že je vše v nejlepším pořádku.

Na druhé straně pokud mu nájemce nepošle peníze, musí i tak za energie zaplatit, protože vše jde za ním. V nájemní smlouvě je pak třeba ošetřit, jak se vyrovnávají vzniklé nedoplatky nebo přeplatky energii.

A jaká pro a proti má druhá varianta?

Druhou variantou je situace, kdy energie řeší ten, kdo bydlí. Nájemník tedy uzavírá smlouvu s dodavatelem elektřiny a plynu, platí zálohy a řeší i následné nedoplatky či přeplatky. Pokud energie nezaplatí, vše jde za ním. On bude mít jako neplatič záznam v registru.

Mohlo by se tak zdát, že pro majitele bytu je to ideální situace. Jenže když se zrovna elektřina opravdu dlouho neplatí a pronajímatel to v tomto případě vůbec nemusí vědět, přijde distributor a zabaví elektroměr. Pro majitele bytu to pak znamená mnoho komplikací, další zařizování a také peníze. I v tomto případě platí, že na to všechno musí myslet nájemní smlouva.

Která varianta je lepší?

Jednoduchá otázka, na kterou ovšem nemáme tak úplně jednoznačnou odpověď. Hodně totiž záleží na konkrétní situaci – nejen pokud jde o samotný pronájem, ale také aktuální ceny energií. Právě ty totiž v konečném důsledku rozhodují o tom, jak dobře se byt pronajme. Vysoké ceny energií mohou pronájem výrazně zdražit a ukrojit tak majiteli bytu část ze zisku. Nízké ceny naopak znamenají levnější nájem, a tedy i větší atraktivitu bytu.

Pro koho jsou nyní výhodnější ceny energií?

V tuto chvíli jsou ceny elektřiny i plynu výhodnější pro nové zákazníky. To znamená, že když přijde nový nájemník, dobře si vybere dodavatele energií a uzavře s ním férovou smlouvu, pak může skutečně ušetřit. Změna dodavatele je navíc velmi jednoduchá, protože zákon přímo myslí na ukončení odběru při změně obyvatel bytu. Není tam žádná pokuta a dodavatel musí žádost o změnu bez jakýchkoli průtahů akceptovat.

Co když si nový nájemním přepíše energie na sebe a po roce se odstěhuje?

V takovém případě je potřeba dívat se dopředu. Dnes vidíme, že ceny zase pomalu začínají růst. To může být problém především pro majitele bytu. Pokud se mu dnes do bytu nastěhuje nájemník, který si energie přepíše na sebe, všichni budou spokojeni. Nájemník bude mít nízkou cenu, majitel nebude muset nic řešit. Jenže když se nájemník odstěhuje, majitel si bude muset přepsat elektřinu i plyn zpět na sebe. A to za aktuální ceny. Ty mohou být za rok zase jinde, než jsou dnes. Se skokovým zdražováním se sice nepočítá, mírný růst nás ale s největší pravděpodobností čeká. Pro majitele to navíc bude znamenat další řešení a administrativní i časovou zátěž, pro nájemníky, kteří přijdou v budoucnu, potom o něco dražší energie.

Kdyby dnes naopak majitel uzavřel dvouletou smlouvu na sebe, mohou se mu tam během její platnosti klidně vystřídat i dva nebo tři nájemci. Díky tomu, že bude mít energie za aktuální příznivé ceny, jim může nabídnout levnější pronájem. A zase budou všichni spokojeni.

Klíčové ale je, aby majitel bytu uzavřel skutečně výhodnou smlouvu. elektřiny dnes v jednotlivých cenících vidíme rozdíl klidně i 1 000 korun za megawatthodinu (MWh). Proto je třeba dobře porovnávat a vybírat.

Jaký vývoj cen energií podle vašeho odborného názoru lze očekávat?

Odhadovat další vývoj je těžké, dodavatelé jsou spíše zdrženliví a zákazníci často zůstávají bezradní. Cenu energií ovlivňuje řada proměnných a některé z nich není možné snadno předpovědět. Dobře jsme to viděli v předchozích letech. Se zdražováním se počítalo, nikdo ale nečekal, že přijde konflikt na Ukrajině, který ceny energií vystřelí do závratných výšin. V dnešních předpovědích jsou proto všichni trochu opatrnější a nikdo s jistotou nedokáže říct, co bude.

Obecně se v tuto chvíli pracuje s myšlenkou, že po krátkém zlevňování zase přijde mírný růst. Na ceny, které musela vláda krotit cenovými stropy, se už naštěstí s největší pravděpodobností nedostaneme, stejně tak ale bohužel ani na ceny, které tady vládly před začátkem energetické krize. Spíše můžeme očekávat mírnější vývoj cen, ale bohužel směrem nahoru. Svou roli v tomto růstu hraje mimo jiné očekávané oživování průmyslu, jako největšího spotřebitele elektřiny i plynu, a pak celoevropské ukončování provozů uhelných elektráren, ke kterému by mělo dojít dříve, než se původně plánovalo.

Na jak dlouho je nyní dobré fixovat cenu energií?

Tuto otázku dostáváme teď poměrně často. Když přijde na fixaci, řada zákazníků neví, jak se rozhodnout. Jestli vybrat smlouvu na dobu neurčitou, nebo si cenu zafixovat na rok, dva či rovnou tři.

Tříletá fixace je ale nevýhodná, mnozí dodavatelé ji už prakticky nenabízejí. Důvod je prostý. Na energetických trzích panuje nejistota – byť možná ne tak dramatická jako v loňském roce – a hůře se odhaduje, co bude za rok, natož pak za tři.

Vývoj cen elektřiny s fixací a na dobu neurčitou (v Kč/MWh) Fixace na jeden rok Fixace na dva roky Fixace na tři roky (cena v 1. roce) Fixace na tři roky (cena ve 2. roce) Fixace na tři roky (cena ve 3. roce) Bez fixace (smlouva na dobu neurčitou 2 978 2 864 3 384 3 230 2 965 3 921 Zdroj: propočet Kalkulátor.cz, průměrné ceny v dubnu 2024

Jak si u průměrných cen můžeme všimnout, u tříleté fixace máme pro každý rok jinou cenu. Na aktuální ceny, které dnes platí u roční a dvouleté fixace, se třeba v případě elektřiny dostáváme až ve třetím roce. První dva jsou tedy pro zákazníka značně nevýhodné. Dodavatelé obecně nakupují energie na určité období dopředu, nikdy to ale není na celé tři roky.



U tříleté fixace pracují jen s predikcemi. Dodavatel proto navýší cenu v prvních letech fixace, aby se mu tak pokryly případné ztráty v dalších letech. Nebo aby se připravil na nečekané situace, jako jsou stěhování nebo úmrtí zákazníka. Někdy ale produkty s fixací na tři roky zahrnují speciální služby, které dodavatelé u kratších závazků nenabízejí, a to by se některému zákazníkovi mohlo vyplatit.

Vývoj cen plynu s fixací a na dobu neurčitou (v Kč/MWh) Fixace na jeden rok Fixace na dva roky Fixace na tři roky (cena v 1. roce) Fixace na tři roky (cena v 2. roce) Fixace na tři roky (cena v 3. roce) Bez fixace (smlouva na dobu neurčitou) 1 334 1 286 1 490 1 325 1 290 1 679 Zdroj: propočet Kalkulátor.cz, průměrné ceny v dubnu 2024

Jsou na výběr hlavně fixace na rok či dva roky. Co je podle vás lepší, roční nebo dvouletá fixace?

U roční fixace vzniká ta nevýhoda, že si klid s fixovanou cenou příliš dlouho neužijete. Novou smlouvu můžete podepsat už půl roku před koncem platnosti té původní. To znamená, že u roční smlouvy budete muset velmi rychle začít řešit, co dál. Navíc se dnes počítá s tím, že výrazně výhodnější smlouvu za půl roku jen tak neseženete. Podle všeho už cena klesat nebude vůbec, nebo jen opravdu minimálně.



Pravděpodobnější je mírný růst, ke kterému začíná docházet už teď. Ve všech ohledech je proto mnohem lepší volbou dvouletá fixace, která vám dává dostatek času na další plánování a v tuto chvíli nabízí nejpříznivější ceny.

Když je možné zafixovat novou smlouvu a cenu energií půl roku před koncem platnosti té původní, hraje nějakou roli načasování?

Ano. Období, ve kterém novou smlouvu uzavíráte, je při hledání nejvýhodnější sazby klíčové. Vždy je lepší řešit novou cenu na konci topné sezony, tedy třeba v létě, než v její špičce. Proto včas začněte porovnávat své možnosti a zafixujte si novou cenu ve chvíli, kdy to pro vás bude nejvýhodnější. Vzhledem k proměnlivým cenám doporučujeme nechat si při výběru dodavatele a vhodné strategie poradit od odborníků, kteří se na trhu s energiemi dlouhodobě pohybují a mají přehled.