Mně se nic nestane, pojišťovna mi nic nedá. Pět mýtů o životním pojištění

Životní pojištění má u nás 51 procent populace. Nejčastějším důvodem pro jeho sjednání je snaha zajistit své blízké v případě nenadálé události. Klíčovými riziky jsou pro lidi dlouhodobé následky úrazu či nemoci a smrt. Životním pojištěním se proti nim kryjí téměř tři čtvrtiny klientů. Pro případ úrazu či nemoci je pojištěno přes 60 procent Čechů.

A vyplácí se jim to. Zhruba na každé desáté smlouvě životního pojištění se loni stala nějaká pojistná událost. Celkem za ně pojišťovny v Česku zaplatily v roce 2023 téměř 10 miliard korun. Nejčastěji šlo o pojistné plnění za úrazy, druhou nejčastější pojistnou událostí byla invalidita následovaná výplatou pojistného plnění za vážná nemocnění.

„V případě závažných onemocnění, úrazu nebo jiné události peníze od pojišťovny pomůžou lidem vykrýt výpadek příjmů ze zaměstnání anebo zalepit díru v rozpočtu po nenadálých výdajích souvisejících s rekonvalescencí,“ uvádí expert na životní pojištění České asociace pojišťoven Petr Koblížek a vyvrací nejčastější mýty.

Mýtus 1 Mně se nic nestane

Mezi lidmi panuje přesvědčení, že jim se přece nic stát nemůže, a tak si ho budou platit zbytečně. To ale není pravda. Každoročně hlásí Češi statisíce událostí na životním pojištění – ať už jde o úrazy, onemocnění, pojistné události vedoucí k invaliditě, dlouhodobé péči anebo úmrtí. Jen loni pojišťovny řešily téměř 420 tisíc pojistných událostí na životním pojištění, to vychází na zhruba 1 150 každý den.

Mýtus 2 Pojišťovna nic nezaplatí

Pojišťovny platí za události na životním pojištění rok od roku víc. Loni na pojistných událostech vyplatily pojišťovny téměř 10 miliard korun, to je o 760 milionů korun více než v roce 2022. Vážné nemoci či úrazy s sebou vedle zdravotní újmy přinášejí i možnou ztrátu příjmu nebo náklady spojené s léčbou nebo třeba přestavbou bytu na bezbariérový.

Náklady mohou dosahovat milionů. Dobře nastavené životní pojištění je nejen dokáže pokrýt, ale zároveň dává jistotu, že taková náhlá událost zásadně nenaruší rodinný rozpočet.

Mýtus 3 Jednou nastavená pojistka vydrží napořád

Pokud jste si životní pojištění sjednávali jako čerství absolventi, se stoupající kariérou i třeba inflací už za několik let pravděpodobně nebude vyhovovat. Je důležité pojistku upravit aktuálním potřebám. Pokud jste si před 15 lety spočítali, že jsou vaše měsíční náklady na život deset tisíc korun, asi to už moc neodpovídá realitě. Každé minimálně tři roky se proto zamyslete a pojistku zaktualizujte, abyste nebyli nepříjemně překvapení částkou, která vám při likvidaci pojistné události dorazí na účet.

Stejně jako výše pojistného krytí mohou stárnout i rizika, která pojistka kryje – například pokud jste změnili zaměstnání nebo pokud máte přírůstek do rodiny. Do většiny pojistek je také možné přidat další pojištěnou osobu – například dítě.

Mýtus 4 Jsem nemocný, nikdo mě nepojistí

Chronická nemoc nebo prodělané vážné onemocnění, jako je například rakovina, neznamenají, že vás pojišťovna odmítne pojistit. Pojistitelný je v zásadě každý, záleží však za jakých podmínek. Je ale potřeba si uvědomit základní princip pojištění. Tím je nahodilost, tedy to, že daná událost může, ale také nemusí nastat. Pokud již nějakou nemoc máte, je tento princip narušen. To ale neznamená, že nejste pojistitelní vůbec.

A může se i stát, že ani závažná nemoc prodělaná v minulosti nebude mít vliv na nově uzavírané pojištění. Příkladem je třeba nedávno vydaný samoregulační standard ČAP, který vymezuje tzv. právo na zapomnění pro onkologické pacienty a říká, že klient bude po nějaké době od prodělání nemoci vnímán jako zdravý.

Mýtus 5 Zruším pojistku a sjednám novou, bude výhodnější

Řada lidí chce ušetřit, a to za každou cenu. A tak svou stávající smlouvu ukončí a sjednají si novou v domnění, že bude výhodnější. To může být ale omyl. S rostoucím věkem přibývají zdravotní neduhy. Čím je tedy člověk mladší, tím méně je pro pojišťovnu tzv. rizikový, je u něj menší pravděpodobnost pojistné události. Od toho se pak odvíjí možnosti pojistného krytí i rozsah pojistitelných rizik.

Životní pojištění se hodí pro každého

Co je u klientů hlavním motivem pro uzavření životního pojištění, jaká rizika nejčastěji volí?

Alice Tomanová, ředitelka úseku pojištění, Broker Trust: Je to zejména zajištění příjmů a rodiny či splácení závazků jako hypotéka pro případ nešťastných náhlých událostí, jako jsou vážná onemocnění, těžké úrazy, smrt nebo invalidita.



Lukáš Urbánek, finanční poradce Partners: Životní pojištění je velmi složitý produkt a možná nejsložitější ze všech. Klienti mají mnohdy velmi zkreslené představy o tom, jak by jejich pojištění mělo být nastaveno, která rizika pojistit a která je zbytečné pojišťovat. Obecně můžeme říct, že klienti poptávají pojištění úrazu, ale ten je statisticky bezvýznamný, daleko důležitější je být pojištěný pro případ nemoci nebo alespoň pro kombinaci nemoc a úraz.



Vítězslav Bělica, manažer společnosti Váš konzultant: Pojištění si klienti sjednávají typicky v situacích, jako je narození potomka nebo pořízení nemovitosti s hypotékou. Cítí, že potřebují mít větší jistotu, že se budou schopni postarat sami o sebe, rodinu a své závazky i v případě dlouhodobějších výpadků příjmů způsobených zdravotními komplikacemi.

Životní pojištění má každý druhý Čech. Co té druhé polovině brání ho sjednat?

Lukáš Urbánek: Těch faktorů bude hodně. Roli hrají určitě peníze, je to další výdaj v domácím rozpočtu. Dále to může být neznalost problematiky, nedůvěra v pojištění jako takové, špatná zkušenost z minulosti. Málokdo si také dokáže sám spočítat, jaká je skutečná potřeba pojištění, jak by mělo být nastaveno. Pak mohou někteří lidé nabýt dojmu, že pojištění nepotřebují.



Vítězslav Bělica: Častým případem je situace, kdy si klient myslí, že na pojištění nemá peníze. Je třeba upozornit, že lidé, kteří jsou před výplatou téměř bez prostředků, jsou z hlediska výpadku příjmů nejohroženější skupinou. I sebemenší zdravotní problém je pak zásadní a klient jde do minusu. Každý, kdo vychází s penězi s „odřenýma ušima“, by si měl sestavit svůj rozpočet příjmů a výdajů za minimálně tři měsíce zpětně a najít možnost, kde ušetřit, aby pro životní pojištění našel prostředky.



Alice Tomanová: Podle jednoho z průzkumů Broker Trustu tvořili nejpočetnější skupinu nepojištěných lidé s nejnižšími příjmy, zde bylo nepojištěno až 60 procent lidí. S ohledem na výpadek příjmů způsobený nemocí či úrazem je to přitom nejohroženější skupina. Část klientů může sázet na své vlastní finanční rezervy, které považuje za dostatečné s tím, že nepotřebuje od pojišťovny „krýt záda“. Je ale otázkou, zda by rezervy vystačily a pomohly udržet životní standard i v případě skutečně dlouhodobých závažných komplikací spojených s výpadkem příjmů.

A jaké je vaše doporučení? Měl by mít životní pojištění každý? Má smysl pro každého?

Alice Tomanová: Ano, pojištění má smysl pro každého z nás, ať je naše finanční situace jakákoliv. Pojištění je ale potřeba individuálně nastavit. Každý totiž podle své osobní situace, příjmů, rezerv a životních plánů bude potřebovat pojistit trochu jiná rizika, která budou nejvíce ohrožovat životní standard.



Vítězslav Bělica: Praxe ukazuje, že pojištění se hodí opravdu každému. Typicky jde o klienty, kteří potřebují zajištění skutečně od prvního dne nemoci, aby se nedostali do problémů se splácením svých závazků. Ale jsou to i majetní klienti, kteří například vlastní několik nemovitostí, kterých se v případě dlouhodobých zdravotních problémů nechtějí zbavovat pod cenou a pod tlakem. Ve správném pojetí se životní pojištění hodí do každého klientského portfolia a každé rodiny. Například i k zajištění investičních rizik. Tato rozmanitost a flexibilita jsou klíčové pro pochopení hodnoty životního pojištění. Není to jen o zajištění proti nepředvídatelným událostem; je to také o plánování budoucnosti a ochraně životních cílů.



Lukáš Urbánek: Potřeba pojištění je u každého klienta jiná. My vyhodnocujeme celkem přes 25 parametrů, které ovlivňují jeho potřebu. Pojištění zcela jistě potřebují lidé, kteří nají paradoxně nejhlouběji do kapsy a u kterých jakýkoliv propad příjmu může znamenat existenční potíže. Potom je skupina klientů, kteří mají hypotéku, zakládají rodinu. Ti podstupují velmi vysoké riziko a všechno funguje pouze tak dlouho, dokud je stabilní příjem v odpovídající výši. Obecně tedy pojištění potřebují všichni, kteří jsou závislí na svém příjmu.