Bakterie z vody letos zabíjí častěji, zemřelo už 23 lidí. Řada nákaz uniká

Podle odborníků se legionelóza neboli legionářská nemoc nyní šíří v Česku nejvíce za posledních deset let. Zatímco donedávna se počty nakažených v období od ledna do konce dubna pohybovaly od 32 do 64, loni stoupl v první třetině roku jejich počet na 74 a letos dvojnásobně na 145. Do čtvrtka již onemocnělo 155 lidí, z nichž přibližně každý sedmý zemřel. To odpovídá úmrtnosti, která se u legionelózy pohybuje okolo 10 – 15 procent.

Pacienti se do nemocnice často dostávají pozdě, až poté, co se několik dní léčili doma penicilinovými antibiotiky. Ta ale na legionellu nezabírají.