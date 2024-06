Černý kašel slábne, hodnotí zdravotníci. Na počtu nakažených to ještě není vidět

Podle zprávy Státního zdravotního ústavu (SZÚ) se nedá říci, že by infekce ustupovala. Ale podle dat prvních příznaků se zdá, že dochází k poklesu cirkulace bakterie v populaci. Podle této teorie se dá očekávat, že by měl pokles nových případů nastat zhruba do měsíce.

Nejvíc nakažených je ve věkové skupině 15 až 17 let (4846). U dětí do jednoho roku je letos v Česku hlášeno už 255 případů, za minulý týden to bylo 22. „Počet hlášených dětí s pertusí do jednoho roku života je odrazem cirkulace infekce v populaci dospívajících a dospělých. Protože v proočkované populaci může mít onemocnění pertusí mírný až nerozpoznaný průběh, mohou být dospívající a dospělí s nepoznaným onemocněním zdrojem infekce pro nejmenší děti,“ řekla mluvčí SZÚ Štěpánka Čechová.

Z téměř 18 tisíc nemocných, kterým lékaři černý kašel diagnostikovali, potřebovalo léčbu v nemocnici jen 2,2 procenta. Mezi nejmenšími dětmi je to téměř polovina, lékaři ale kvůli riziku závažných komplikací s rychlým nástupem raději nejmenší pacienty s černým kašlem hospitalizují. Letos zemřelo šest osob nakažených černým kašlem, za minulý týden do statistik nové úmrtí nepřibylo.

SZÚ také varuje před nákazou na letních dovolených. „S nastávajícím časem dovolených je také pravděpodobné, že se bude zvyšovat počet importovaných onemocnění, tedy těch, které si lidé přivezou ze zahraničních cest,“ uvádí (SZÚ) ve zprávě.