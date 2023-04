Jak ušetřit na pojištění auta? Srovnávat. A sjednat online

Novinky z pojišťoven Česká podnikatelská pojišťovna – produkt Asistence CAR Premium: Klient získá neomezené krytí vybraných pojistných rizik, asistenci lze sjednat pro osobní automobily a nákladní vozy do 3,5 tuny od 1. dubna 2023. Neomezené limity platí pro odtah i vyproštění v ČR a v zahraničí, opravu na místě i odtah auta do servisu. Zahrnuto je také náhradní vozidlo až na 15 dnů, úschova nepojízdného auta, ubytování v nouzi nebo úhrada nákladů na cestu domů. Generali Česká pojišťovna – nabízí jarní 30procentní slevu na povinné ručení pro mladé klienty. Pojistník musí být ve věku mezi 25 a 35 lety, musí mít bezeškodní historii a vozidlo do 3,5 tuny. Akce je zatím vyhlášena na tři měsíce. Novinkou je i speciální pojištění elektromobilů – jeho součástí je pojištění nabíjecích kabelů proti vandalismu, poškození, odcizení nebo živelní události. Kromě toho je v nabídce také pojištění wallboxu nebo trakční baterie auta. Allianz – zlevnili roční platby pojistného, kdy klienty platící na rok zvýhodní slevou ve výši 10 procent. Hlavním důvodem je zohlednění časové ceny peněz, která při dnešní vysoké inflaci a úrokových sazbách hraje pro klienta i pojišťovnu výraznější roli než v posledních letech.