Co brzdí výplatu peněz, když nabouráte a máte nárok na odškodnění

Jaké ale bývají nejčastější problémy, které peníze na cestě ke klientovi zdrží? Většinou jde o banality, na kterých se však automatizované systémy zaseknou.

1. Přivolání hasičů

Lidé jsou zvyklí, že k nehodě mají volat policii, když je odhadovaná škoda vyšší než 100 000 korun, došlo k újmě na zdraví či na majetku třetích osob nebo mají pocit, že druhý řidič je pod vlivem. Je dobré vědět, že pokud auto hoří, měli byste volat hasiče (číslo 150). I když se vám podaří oheň uhasit, budete mít záznam s určením příčiny, který vyřízení události zrychlí.

2. Záznam o nehodě

Nejčastější chybou, která likvidaci přibrzďuje, je to, že při větších škodách řidiči k nehodě nepřivolají policii nebo nesepíšou záznam o dopravní nehodě. Někdy se také stane, že tento „euroformulář“ sice vyplní, ale nepodepíšou jej oba.

V záznamu je důležitá úplnost a také čitelnost! Pokud je málo místa, lze formulář doplnit samostatnou přílohou. Tu též podepisují oba řidiči. Účastníci se nemusí shodnout na zavinění nehody, ale nemohou vytvořit dvě různé verze Záznamu. Obě (všechny) kopie záznamu musí být stejné, u opravdu malých nehod lze zaznamenat názor obou stran, jinak volejte policii. Asistenční služba vám také poradí správný postup.

3. Dokumentace škody

Pořiďte foto místa nehody, postavení vozidel a jejich poškození. Díky fotografiím lépe prokážete svůj nárok na náhradu škody, ale i případně sami sebe ochráníte proti případnému neoprávněnému nároku druhého účastníka.

4. Hlášení nehody

Když můžete, komunikujte elektronicky – nejlépe prostřednictvím klientské zóny. Praktická rada – ne všechny klientské zóny pošlou kopii zprávy, před odesláním si raději uložte snímek obrazovky.

Škodu hlaste včas, podle zákona na to sice máte 4 roky, ale když to neučiníte hned, bude pojišťovna zkoumat, zda některá poškození nevznikla při jiné nehodě, a vše se protáhne.

Popište přesně, co se stalo a jaká vznikla škoda. Když je na vozidle více i jen kosmetických poškození, technici obtížně dovozují, zda mohla všechna vzniknout při dané nehodě, a zbytečně vzniká řada nedorozumění.

5. Dodání podkladů

Když fotíte nebo scanujete doklady jako elektronickou přílohu, ověřte si, že jsou kompletní a čitelné. Klienti často očekávají, že pokud bude něco chybět, tak se na to pojišťovna dodatečně zeptá, to však už není automatizované a je možné, že na problémový dokument se přijde až po nějaké době.

Velkou část prohlídek pojišťovny udělají obratem na dálku. To ale není všechno, je potřeba dodat další věci, třeba velký technický průkaz – to pojišťovny často dlouze urgují.

Doklady označte číslem pojistné události. Tím lze výrazně urychlit jejich přiřazení ke „správné“ nehodě. Dokumenty nahrávejte samostatně, nikoli tedy do jednoho velkého PDF souboru.

Doklady doplňujte průběžně, nečekejte na konec opravy. Likvidátor třeba zjistí, že jde o vozidlo na leasing, a vyžádá si včas vyjádření leasingové společnosti, je potřeba získat například souhlas s peněžním plněním přímo klientovi.

6. Aktuální kontakty

Pokud vám pojišťovna posílá předvyplněné dokumenty jen ke kontrole a podpisu, rozhodně nevynechávejte onu kontrolní část – třeba proto, že jste před rokem změnili účet a pojišťovně to nenahlásili.

7. Oprava

Když máte svého oblíbeného „servisáka“ a on nemá smlouvu s vaší pojišťovnou, počítejte s tím, že věc to může protáhnout. Smluvní servisy totiž mají možnost přímé komunikace s pojišťovnou a dobře znají její postupy, proto pojišťovny samy doporučují využívat služeb těchto vlastních servisů.

Pojištění se dál vylepšuje a digitalizuje

Pojišťovny autopojištění dál vylepšují a pomocí digitalizace ulehčují i hlášení pojistných událostí. Přidávají také zajímavá připojištění a zvedají i rozsah pojistné ochrany. Pokud nejste se stávající pojišťovnou spokojeni, zkuste se porozhlédnout po jiné. S jakými novinkami mohou klienti letos počítat?

ALLIANZ zavedla digitální prohlídky vozů. Klient může auto nafotit hned při sjednávání havarijního pojištění. Stačí, když přes odkaz, který dostane formou SMS nebo e-mailu, nahraje online fotografii.

Pojišťovna rozvíjí automatickou likvidaci v případě škod opravovaných ve smluvních servisech zatím pro vybrané značky a modely, během roku plánují zavést pro všechny značky aut, výrazně to zvýší rychlost opravy.

Další novinkou je automatizované posouzení rozsahu škody podle fotografií – v budoucnu by z nich rádi dokázali stanovit i výši škody a tuto částku nabídnout klientům jako variantu rychlé likvidace u menších škod. Vylepšeny jsou i pojistné podmínky produktu MojeAuto, nově mají všechny balíčky stejný rozsah úrazového pojištění pro řidiče i celou posádku vozidla, v rámci pojištění vozidla jsou nově pojištěna i zavazadla a z povinného ručení jsou hrazeny i náklady právního zastoupení klienta.

ČPP od 1. dubna 2022 v rámci jarní kampaně nabízí automobilům do 3,5 tuny k povinnému ručení od 299 korun připojištění KALAMITA – proti vichřici, povodni a záplavě, v případě, že poškodí vůz.

Zvýšili limity u všech variant povinného ručení, momentálně začínají na 50 a končí na 200 milionech korun.

Zavedli videoprohlídky při vstupu do havarijního pojištění a při poškození auta. Technik na dálku instruuje klienta, na co přesně a z jaké vzdálenosti zaměřit mobilní telefon k provedení fotodokumentace vozidla.

V rámci Autopojištění Combi Plus ACP IV řidič může sjednat povinné ručení a havarijní pojištění včetně doplňkových připojištění najednou, tím získává cenové zvýhodnění.

ČSOB POJIŠŤOVNA má jako novinku doplňkové pojištění nadstandardních asistencí k motocyklům či zajištění právní ochrany řidiče v souvislosti se spory souvisejícími s provozem vozidla.

Zavedli fixní spoluúčast (varianty 2 000 Kč, 3 000 Kč, 5 000 Kč, 10 000 Kč a 20 000 Kč), zrušili procentuální spoluúčast. Zelená (bílá) karta je dostupná on-line, například přes naši virtuální asistentku Kate, kterou mají klienti v ČSOB Smart.

Pojišťovna kryjeme i škody na vozidle klienta, a to ve variantě Premiant, kde jsou pojištěny i škody na jeho vozidle do výše 10 000 Kč.

DIRECT zlevňuje u havarijního pojištění automaticky pojistnou částku (a tím i cenu pojištění) o 7 % ročně – platí u aut do šesti let věku.

Zavedli také čtyři sazby asistence, s tím, že nejvyšší varianta XL je bezlimitní. Takzvanou přímou likvidaci nabízejí u povinného ručení pod názvem Pojištění nezaviněné bouračky – je-li jejich klient poškozen, řeší vše jen se svou pojišťovnou. Ocení to ve chvíli, kdy ho v Rakousku nabourá italský řidič – nebude muset jednat s jeho pojišťovnou ani rakouskými úřady.

V Direct aplikaci, kterou jde stáhnout pro iOS i Android, mají klienti zelenou kartu. Nemusí ji tedy tisknout, ale stačí ji při kontrole na území ČR jednoduše ukázat na mobilu. Součástí aplikace je nově i služba Nafoť a jeď, která jednoduše umožňuje pomocí mobilu nafotit auto při sjednání havarijního pojištění. Focení je intuitivní, appka sama říká, zda jsou fotky dobře nafocené a pak je automaticky posílá do pojišťovny.

GENERALI ČESKÁ nabízí nový balíček Plus spojující povinné ručení a havarijní pojištění. Ten obsahuje pojištění ztráty hodnoty ceny vozu (GAP pojištění) až pro 6leté vozy, pojistný limit 300 milionů korun či garanci ceny na 3 roky u havarijního pojištění. Když škodu nevyřeší do 3 pracovních dní od dodání podkladů, klient neplatí spoluúčast. Součástí je i připojištění odpovědnosti za škodu vzniklou při jízdě na kole či koloběžce (včetně elektrické).

KOOPERATIVA zavedla fixní spoluúčast v případě havarijního pojištění, varianty jsou 5 000 Kč a 10 000 Kč.

Od začátku května nabízí unikátní pojištění veteránů a historicky cenných vozidel s telematickou jednotkou. Zájemci si mohou vybrat ze tří balíčků, již základní ROZJEZD má nejen povinné ručení a asistenční služby, ale také pojištění nezaviněné nehody. V takovém případě za klienta komunikaci s pojišťovnou viníka zajistí Kooperativa a klient nemusí nic složitě řešit. Dva další balíčky MEZIPLYN a NAPLNO zahrnují i pojištění pro případ odcizení celého vozidla nebo živelní pojištění. Varianta NAPLNO pak navíc i pojištění havárie vozidla. Zároveň klient v obou těchto variantách získá telematickou jednotku Xmarton, která pomůže ochránit pojištěného veterána.

PILLOW nabízí bezlimitní havarijní pojištění. Automaticky upravují hodnotu vozu i výši pojistného, nemůže tak nastat podpojištění. Pokud rostou ceny ojetých vozidel, automaticky částku navýší, pokud cena klesá, částku snižují.

Bezlimitní je i pojištění skel. Nemůže tak dojít k situaci, že kvůli rostoucí inflaci nebude stačit stanovený limit a majitel bude doplácet část škody ze svého jako u standardních produktů s limitem. Pojišťovna díky automatické úpravě vždy uhradí celou cenu výměny nebo opravy skla.

Důvodem je růst cen za opravu a výměnu kvůli vysoké inflaci a nedostatku náhradních dílů. Důvodem je i špatné stanovení limitu na počátku, kdy klienti nezohledňují náklady na výměnu skla spojenou například s kalibrací senzorů, kterých u nových a moderních aut je čím dál více a jsou umístěny na čelním skle vozidla.

SLAVIA aktuálně připravuje vylepšení produktů zahrnující povinné ručení, havarijní pojištění i doplňková pojištění. Zvýšila nejnižší limit u povinného ručení na 50/50 Kč, a zavádí zcela bezlimitní asistenční služby.