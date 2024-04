Buďte v kurzu pro IT

Stačí, když vás zajímají počítače a chcete se naučit něco nového. Programátorem se totiž můžete stát během několika měsíců a vaše ohodnocení na trhu práce se řádově změní. Průměrný plat v IT je dle ČSÚ cca 70 000 Kč a ani nabídky za 150 000 Kč nejsou výjimkou.

Obor informačních technologií se rychle vyvíjí, a proto se dlouhodobě potýká s nedostatkem specialistů. Zaměstnavatelé nabízejí novým zaměstnancům nadstandardní podmínky, přesto nebývají jejich nábory úspěšné. Modely ve firmách fungují velmi podobně: primárně osloví jednotlivce ve vlastních řadách. Pak využijí speciálně založených trainee programů pro zájemce, kteří již mají s IT zkušenost, ale jejich kvalifikace nebývá dostatečná. Často také sahají po čerstvých absolventech rekvalifikačních kurzů hrazených úřadem práce, tyto pracovníky si poté dále zaškolí.

ITnetwork je největší česká IT akademie s velmi dobrými referencemi. Za dobu své existence vytvořila komplexní knihovnu pro vzdělávání a vychovala tisíce programátorů. Jedním ze studentů IT akademie ITnetwork je Libor Sehnal, vysokoškolák s ekonomickým vzděláním, který nejdříve pracoval ve státní správě. Po čase přešel do sektoru městské dopravy na severu Čech, měl pod sebou 350 lidí, ale finanční ohodnocení nebylo dobré. „Chtěl jsem práci, která by mi přinesla lepší finance. Nějakou dobu jsem sbíral odvahu. Partnerka mě hodně podpořila,“ vzpomíná Libor na období rozhodování, co dál.

Na úřadu práce si prý nejdříve mysleli, že by si s vysokou školou měl najít práci sám, ale naštěstí mu nabídli kurz v ITnetwork. „Nezapadal jsem úplně do profilu klasického rekvalifikanta, ale pomohli mi. Vybral jsem si zcela nový kurz Tvorba webových aplikací v Pythonu a byl jsem úplně prvním studentem. Když mi něco nebylo jasné, doladili jsme si to na prezenčních hodinách o víkendech a kurz jsme vylepšili i pro další studenty,“ říká Libor, který se stal součástí IT komunity a potvrzuje, že to byl krok správným směrem.

Libor si po absolvování rekvalifikačního kurzu Tvorba webových aplikací v Pythonu do měsíce našel práci. Aktuálně je na pozici junior, ale plat má několikanásobně vyšší, a navíc dělá, co ho baví.

„Pokud vás alespoň trochu počítače zajímají a máte prostor tři měsíce, neváhejte a určitě se pusťte do rekvalifikačního studia,“ dodává Libor Sehnal.