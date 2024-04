Chtěla ušetřit na elektřině. Za změnu dodavatele měla platit přes 30 tisíc

Říkejme jí třeba paní Miroslava. Už delší dobu nebyla spokojena se svým dodavatelem elektřiny, ceny byly opravdu vysoké. A tak srovnávala, pečlivě počítala, a nakonec se rozhodla pro změnu. „Měla jsem smlouvu na dobu určitou, takže jsem ji důkladně pročetla a jediné, co jsem našla, že pokud závazek ukončím dříve, budu muset zaplatit smluvní pokutu,“ popisuje.

S tím byla srozuměna, ale i s pokutou 6 000 Kč se jí přechod vyplatil. Novou smlouvu uzavřela online, a elektřinu začala odebírat od nového dodavatele. V tu chvíli se ale ozval původní dodavatel a zaslal fakturu na náhradu škody, účtovaná částka 34 787,50 Kč. V poznámce pod čarou stálo: V případě, že byste si přechod k novému dodavateli rozmysleli, neprodleně nás prosím kontaktujte.

„Nepřipadá mi to sice fér, ale 30 tisíc na úhradu další pokuty nemám, a když mi řekli, že pokud u nich zůstanu, všechny sankce zruší, neváhala jsem,“ říká čtenářka iDNES.cz.

Paní Miroslava měla přece jen trochu štěstí v neštěstí. Smlouvu uzavřenou distančním způsobem je totiž možné bez postihu vypovědět do 15. dne ode dne zahájení dodávky. Jakmile doložila akceptaci ukončení nové smlouvy původnímu dodavateli, ten pokutu stornoval.

Desítky stížností eviduje SOS i ERÚ

Zdaleka ale nejde o ojedinělý případ. Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s. řeší desítky podobných stížností, řada nespokojených spotřebitelů se obrací přímo na Energetický regulační úřad (ERÚ).

„Častěji se teď setkáváme s případy, kdy si někteří dodavatelé účtují kromě smluvních pokut i tzv. ušlý zisk. Ten přitom v některých případech dosahuje až desetitisícových částek,“ potvrzuje Markéta Zemanová, členka Rady ERÚ.

Problém se týká zákazníků, kteří se snaží předčasně ukončit svou smlouvu na dobu určitou. Tu je možné bezplatně vypovědět pouze ve specifických, zákonem stanovených situacích. Patří mezi ně zvýšení ceny či změna jiných smluvních podmínek nebo třeba stěhování. A samozřejmě také podpis smlouvy distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory dodavatele – pak je možné ji vypovědět až do 15. dne po zahájení dodávek.

„Smluvní pokuta obecně plní funkci tzv. paušalizované náhrady škody. V případě porušení povinnosti, na které se váže předčasné ukončení smlouvy ze strany spotřebitele, si za ni dodavatel ale standardně nemůže navíc nárokovat ještě náhradu škody v podobě ušlého zisku,“ doplňuje Zemanová.

„Aby byl dodavateli přiznán nárok na náhradu škody, případně ušlého zisku, musel by prokázat, že spotřebitele o obsahu obchodních podmínek řádně informoval a že s ním spotřebitel souhlasil. Dále musí dodavatel prokázat také to, že mu škoda skutečně vznikla a také ji konkrétně vyčíslit a odůvodnit. Spotřebitelé by rovněž mohli argumentovat nepřiměřeností či překvapivostí takového ujednání, čímž by mohli docílit toho, že uvedené ujednání bude považováno za neúčinné,“ upřesňuje vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest Jan Šůra.

„Také není jisté, zda by původní dodavatel vůbec žalobu podal. Protože svým bývalým klientům nabízí, že se k němu mohou vrátit a smluvní pokuta a ušlý zisk jim bude stornována, jde o určitý nátlak, aby klienti neodcházeli k jiným dodavatelům,“ uvádí Alena Máčová, předsedkyně Asociace SOS.

Samozřejmě výrazně jednodušší je změna dodavatele v případě, že máte smlouvu na dobu neurčitou. Tu můžete vypovědět kdykoliv, bez udání důvodu a jakýchkoli poplatků. Jen je třeba počítat s výpovědní lhůtou, standardně tříměsíční.

Deset rad, než uzavřete novou smlouvu

Dostali jste nabídku na dodávku elektřiny nebo plynu? Zdá se vám, že si můžete polepšit? Nepodléhejte euforii a dobře si svůj krok promyslete. Desatero rad pro vás připravil Energetický regulační úřad.

1. Nespěchejte

Nechystáte se k jednorázové koupi malého spotřebiče, ale k uzavření dlouhodobé a závazné dohody na něco, co potřebujete každý den. Kývnout bez rozmyslu na první nabídku, která se tváří jako ta zaručeně nejlepší, proto není rozumné. Než vůbec začnete jednat o nové smlouvě, podívejte se do té stávající, která může obsahovat vysoké sankce za předčasné ukončení.

2. Víte, s kým jednáte?

Kromě samotného dodavatele energií vás mohou oslovit zprostředkovatelé, kteří energie pouze přeprodávají. Chtějte proto vědět, s kým konkrétně mluvíte a z jaké je společnosti – a nespokojte se jen s tím, že pro vás má nabídku toho a toho dodavatele. Zazvoní obchodník přímo u vás doma? Tlačí na vás, že podepsat je nutné okamžitě? Tím spíš buďte obezřetní a určitě si vezměte čas na rozmyšlenou.

3. Prověřujte

Jednáte přímo s dodavatelem? Zkuste si na něj najít reference. Ostatní zákazníci vám mohou dát cenné rady a upozornit vás třeba i na některé triky, kterých byste si jinak nevšimli. Totéž platí pro zprostředkovatele, jejichž registr vede od července 2022 Energetický regulační úřad. Pokud zprostředkovatele v registru nenajdete, je dost dobře možné, že o registraci vůbec nepožádal, a svou činnost tedy vykonává nelegálně.

4. Pečlivě čtěte (smlouvu!)

Proč ta závorka a vykřičník? Je totiž důležité nejen jak, ale hlavně co čtete. Klíčová je pro vás smlouva (celým názvem „Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny/plynu“), jejíž součástí budou obchodní podmínky a ceník. Upisujete se k ní, nikoliv k tomu, co vám napsali do mailu, co stojí v reklamních brožurách nebo co vám slibovali po telefonu. Pokud je rozpor mezi všeobecnými obchodními podmínkami a hlavní smlouvou, platí ujednání v hlavní smlouvě. Konečný ceník ze smlouvy si porovnejte s tím v nabídce. Neliší se?

5. Ceník se může měnit

Ceníkovou cenu vám může dodavatel v průběhu trvání smlouvy změnit, pokud se na tom ve smlouvě dohodnete. Musí vám to ovšem oznámit minimálně s třicetidenním předstihem, a to prokazatelně a adresně – nestačí tedy například jen informace na webu. Pokud chcete energie odebírat po určité období za stále stejnou cenu, musíte mít ve smlouvě dohodnutou tzv. fixaci/garanci ceny.

6. Výpověď můžete i dostat

Fixace ceny není totéž, co smlouva na dobu určitou. Smlouvou uzavíráte na konkrétní dobu dohodu o samotných dodávkách elektřiny či plynu, nikoliv o jejich ceně. Smlouvu na dobu určitou musíte standardně dodržet, naopak smlouvu na dobu neurčitou můžete kdykoliv vypovědět – v tom případě po skončení výpovědní lhůty zaniká. Stejnou možnost má ale i protistrana, proto pozor na závazek fixované ceny v kombinaci s dobou neurčitou. Je třeba mít na paměti, že dodavatel se takového závazku v praxi může snadno zbavit.

7. Pozor na dynamické určení ceny

Specifickým druhem jsou produkty s tzv. dynamickým určením ceny (dříve nazývané jako spotové). U nich se výše vašich plateb odvíjí od aktuálních cen komodit (silová elektřina a zemní plyn) na burze. Mohou být pro zákazníka výhodné, pokud ceny energií na krátkodobých trzích klesají, zároveň ale zákazník není chráněný před prudkým nárůstem ceny. Jde o produkt vhodný jen pro poučené a aktivní spotřebitele, kteří sledují vývoj cen energií. K tomu, aby smlouva s dynamickým určením ceny nabyla účinnosti, musí být odběrné místo vybaveno průběhovým měřením elektřiny nebo plynu.

8. Hlídejte si pokuty i odměny

Bedlivý pozor si dávejte na náležitosti související s délkou trvání smluv. Jak vysoká vám hrozí smluvní pokuta v případě předčasného ukončení smlouvy? A nepožaduje dodavatel úhradu škody, případně ušlého zisku? Nabízí vám finanční bonus, když u něj vydržíte nějakou dobu, v opačném případě ale musíte slevu doplatit?

9. Nerozumíte? Ptejte se

Jestliže něčemu ve smlouvě nerozumíte, některá pasáž vám nedává smysl či se vám zdá nestandardní, ptejte se. Pokud vám obchodník na vaše dotazy uspokojivě neodpoví, a to samozřejmě písemně, pak dobře zvažte, zda v jednání dál pokračovat. Rozhodně nepodepisujte nic, čemu nerozumíte.

10. Smlouvu si uschovejte

Ve zdánlivě banální radě upozorňujeme i na skrytou hrozbu, že vám zprostředkovatel smlouvu bezprostředně po podpisu vůbec nedá. „Jeden výtisk je pro mě, druhý pro dodavatele, vám smlouvu pošleme později…“. Žádné takové, na originálu smlouvy trvejte a pečlivě si ho uschovejte.